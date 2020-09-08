https://ria.ru/20200908/xbox-series-s-1576934215.html

Microsoft внезапно раскрыл дешевую игровую консоль Xbox Series S

Утром 8 сентября мы уже писали о рендерах бюджетного Xbox. И через несколько часов Microsoft официально представила новую игровую консоль, которая станет... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:56

2020-09-08T13:56

2020-09-08T13:57

риа наука

геймеры

xbox one

технологии

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Утром 8 сентября мы уже писали о рендерах бюджетного Xbox. И через несколько часов <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> официально представила новую игровую консоль, которая станет упрощенным аналогом Series X. Игровой гаджет показали в официальном <a href="https://twitter.com/Xbox" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> Xbox. Внешность новинки полностью совпало с тем, что показал техноблогер Брэд Сэмс — гораздо более компактный корпус и боковая решетка вентиляции. В самой компании приставку называют "самым маленьким" Xbox за всю историю серии.Наконец, в Xbox подтвердили слухи о том, что Series S станет очень доступным игровым решением. За него попросят $299, что значительно меньше флагманской приставки Series X.Официальных данных о характеристиках и возможностях консоли в Microsoft пока не раскрывают. Видимо, придется ждать ноября, когда окончательно представят игровые приставки нового поколения.

https://ria.ru/20200908/xbox-series-s-1576920343.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, xbox one, технологии