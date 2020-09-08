https://ria.ru/20200908/vybory-1576945659.html

В СПЧ планируют дистанционно наблюдать за президентскими выборами в США

Сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов сообщил, что будет дистанционно наблюдать за... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:31

2020-09-08T16:31

2020-09-08T16:31

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

игорь борисов

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Igor_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Борисов</a> сообщил, что будет дистанционно наблюдать за президентскими выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Как бы мы этого не хотели, с той точки зрения примитивности тех процессов, речь идет об электоральных избирательных процессах, которые происходят в США, мы будем вынуждены следить, потому что все-таки США на сегодняшний момент пытается задавать тон развитию демократических процессов", - сказал РИА Новости Борисов.По его словам, отслеживая эти тенденции, становится ясно, что выборы и демократия подвергаются сильной стагнации и остаются далеко позади стран, которые действительно работают над этим вопросом."То есть фактически мы все равно будем смотреть, что там происходит независимо от того, что развитие избирательной системы идет в США очень медленными темпами, отставая от запросов общества", - пояснил он.На грядущих выборах, которые состоятся 3 ноября, действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200905/ekonomika-1576807329.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, игорь борисов, джо байден, сша, в мире