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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200908/vybory-1576945659.html
В СПЧ планируют дистанционно наблюдать за президентскими выборами в США
Сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов сообщил, что будет дистанционно наблюдать за... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:31
2020-09-08T16:31
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
игорь борисов
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Igor_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Борисов</a> сообщил, что будет дистанционно наблюдать за президентскими выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Как бы мы этого не хотели, с той точки зрения примитивности тех процессов, речь идет об электоральных избирательных процессах, которые происходят в США, мы будем вынуждены следить, потому что все-таки США на сегодняшний момент пытается задавать тон развитию демократических процессов", - сказал РИА Новости Борисов.По его словам, отслеживая эти тенденции, становится ясно, что выборы и демократия подвергаются сильной стагнации и остаются далеко позади стран, которые действительно работают над этим вопросом."То есть фактически мы все равно будем смотреть, что там происходит независимо от того, что развитие избирательной системы идет в США очень медленными темпами, отставая от запросов общества", - пояснил он.На грядущих выборах, которые состоятся 3 ноября, действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
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дональд трамп, игорь борисов, джо байден, сша, в мире

В СПЧ планируют дистанционно наблюдать за президентскими выборами в США

16:31 08.09.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов сообщил, что будет дистанционно наблюдать за президентскими выборами в США.
"Как бы мы этого не хотели, с той точки зрения примитивности тех процессов, речь идет об электоральных избирательных процессах, которые происходят в США, мы будем вынуждены следить, потому что все-таки США на сегодняшний момент пытается задавать тон развитию демократических процессов", - сказал РИА Новости Борисов.
По его словам, отслеживая эти тенденции, становится ясно, что выборы и демократия подвергаются сильной стагнации и остаются далеко позади стран, которые действительно работают над этим вопросом.
"То есть фактически мы все равно будем смотреть, что там происходит независимо от того, что развитие избирательной системы идет в США очень медленными темпами, отставая от запросов общества", - пояснил он.
На грядущих выборах, которые состоятся 3 ноября, действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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