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Дети Пугачевой и Галкина поделились первыми впечатлениями о школе
Максим Галкин снял видео, в котором его шестилетняя дочь Лиза и сын Гарри рассказывают о впечатлениях от первых дней в школе. Соответствующий ролик появился в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:28
2020-09-08T19:28
шоу-бизнес
максим галкин
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Максим Галкин снял видео, в котором его шестилетняя дочь Лиза и сын Гарри рассказывают о впечатлениях от первых дней в школе. Соответствующий ролик появился в <a href="https://www.instagram.com/stories/maxgalkinru/2393675480749149204/?hl=ru" target="_blank">Stories</a> у артиста.На видео Галкин поинтересовался у детей, "как было в школе-то?". Гарри лаконично ответил, что все было "хорошо", а Лиза легла на ступеньки семейного замка и рассказала о первых впечатлениях более подробно."Послушай, папочка, сегодня мне было полегче, потому что мы уже привыкли, и все остальное было окей. Нечего говорить тут! Все было прекрасно, вот!" - поделилась эмоциями девочка.Двойняшки <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллы Пугачевой</a> и <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a> в этом году пошли в первый класс элитной школы в Подмосковье. В год звездные супруги будут тратить около 3 миллионов рублей на обучение детей.
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шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева

Дети Пугачевой и Галкина поделились первыми впечатлениями о школе

19:28 08.09.2020
1082
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на праздновании Дня знаний
Первоклассники на праздновании Дня знаний - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Максим Галкин снял видео, в котором его шестилетняя дочь Лиза и сын Гарри рассказывают о впечатлениях от первых дней в школе. Соответствующий ролик появился в Stories у артиста.
На видео Галкин поинтересовался у детей, "как было в школе-то?". Гарри лаконично ответил, что все было "хорошо", а Лиза легла на ступеньки семейного замка и рассказала о первых впечатлениях более подробно.
© @maxgalkinruСтоп-кадр из публикации Максима Галкина в Инстаграм
Стоп-кадр из публикации Максима Галкина в Инстаграм - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© @maxgalkinru
Стоп-кадр из публикации Максима Галкина в Инстаграм
"Послушай, папочка, сегодня мне было полегче, потому что мы уже привыкли, и все остальное было окей. Нечего говорить тут! Все было прекрасно, вот!" - поделилась эмоциями девочка.
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина в этом году пошли в первый класс элитной школы в Подмосковье. В год звездные супруги будут тратить около 3 миллионов рублей на обучение детей.
Телеведущий Максим Галкин перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 21:31
"Аж до слез". Галкин опубликовал трогательное семейное видео
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Шоу-бизнесМаксим ГалкинАлла Пугачева
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