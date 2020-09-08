https://ria.ru/20200908/vpechatleniya-1576956108.html

Дети Пугачевой и Галкина поделились первыми впечатлениями о школе

Максим Галкин снял видео, в котором его шестилетняя дочь Лиза и сын Гарри рассказывают о впечатлениях от первых дней в школе. Соответствующий ролик появился в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:28

2020-09-08T19:28

2020-09-08T19:28

шоу-бизнес

максим галкин

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Максим Галкин снял видео, в котором его шестилетняя дочь Лиза и сын Гарри рассказывают о впечатлениях от первых дней в школе. Соответствующий ролик появился в <a href="https://www.instagram.com/stories/maxgalkinru/2393675480749149204/?hl=ru" target="_blank">Stories</a> у артиста.На видео Галкин поинтересовался у детей, "как было в школе-то?". Гарри лаконично ответил, что все было "хорошо", а Лиза легла на ступеньки семейного замка и рассказала о первых впечатлениях более подробно."Послушай, папочка, сегодня мне было полегче, потому что мы уже привыкли, и все остальное было окей. Нечего говорить тут! Все было прекрасно, вот!" - поделилась эмоциями девочка.Двойняшки <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллы Пугачевой</a> и <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a> в этом году пошли в первый класс элитной школы в Подмосковье. В год звездные супруги будут тратить около 3 миллионов рублей на обучение детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575959265.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева