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https://ria.ru/20200908/volontery-1576886663.html
Волонтеры-спасатели очистили пляжи Биробиджана от алкоголя
Чтобы купание в воде было не только приятным, но и безопасным развлечением, волонтеры регионального отделения общероссийской общественной организации... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:00
2020-09-08T10:44
хорошие новости
хорошие новости
биробиджан
еврейская автономная область
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы купание в воде было не только приятным, но и безопасным развлечением, волонтеры регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" стали патрулировать пляжи и городские парки. Эффект, по сообщению официального сайта правительства Еврейской автономной республики, уже есть: добровольцы следят за купанием детей, проводят разъяснительную работу со взрослыми и практически искоренили употребление на территории пляжей спиртных напитков. Участников программы "Безопасный отдых" общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" легко опознать на берегу — волонтеры на собственные средства закупили униформу. У добровольцев есть полный комплект необходимого для спасения на воде: круги, громкоговоритель, бинокль, резиновая лодка и укомплектованная в полном объеме аптечка. Удачная практика уже получила поддержку региональных властей — по итогам конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций Российскому союзу спасателей выделили 200 тысяч рублей для улучшения материальной базы двух постов. На эти деньги уже купили буи и тросы с поплавками для обозначения мест для купания детей, а на днях ожидается поступление двух специализированных лодок. В следующем году совместно с администрацией биробиджанского городского парка планируется установка наблюдательной вышки, а также стендов с наглядной информацией.
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биробиджан
еврейская автономная область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
хорошие новости, биробиджан, еврейская автономная область

Волонтеры-спасатели очистили пляжи Биробиджана от алкоголя

08:00 08.09.2020 (обновлено: 10:44 08.09.2020)
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© Главное управление по Еврейской автономной областиВолонтеры отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" по Еврейской автономной области
Волонтеры отделения Общероссийской общественной организации Российский союз спасателей по Еврейской автономной области - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Главное управление по Еврейской автономной области
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Чтобы купание в воде было не только приятным, но и безопасным развлечением, волонтеры регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" стали патрулировать пляжи и городские парки. Эффект, по сообщению официального сайта правительства Еврейской автономной республики, уже есть: добровольцы следят за купанием детей, проводят разъяснительную работу со взрослыми и практически искоренили употребление на территории пляжей спиртных напитков.
Участников программы "Безопасный отдых" общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" легко опознать на берегу — волонтеры на собственные средства закупили униформу. У добровольцев есть полный комплект необходимого для спасения на воде: круги, громкоговоритель, бинокль, резиновая лодка и укомплектованная в полном объеме аптечка.

"В мае десять волонтеров организации прошли специальное обучение в ресурсном центре подготовки добровольцев при Учебном методическом центре ГОЧС и ПБ и летом применили полученные знания на практике: контролировали купание детей, которые находились в карьере без родителей, проводили разъяснительную работу среди населения, практически искоренили употребление на территории пляжей спиртных напитков", — рассказала руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей".

Удачная практика уже получила поддержку региональных властей — по итогам конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций Российскому союзу спасателей выделили 200 тысяч рублей для улучшения материальной базы двух постов. На эти деньги уже купили буи и тросы с поплавками для обозначения мест для купания детей, а на днях ожидается поступление двух специализированных лодок.
В следующем году совместно с администрацией биробиджанского городского парка планируется установка наблюдательной вышки, а также стендов с наглядной информацией.
5072119
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