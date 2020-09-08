https://ria.ru/20200908/volontery-1576886663.html

Волонтеры-спасатели очистили пляжи Биробиджана от алкоголя

Чтобы купание в воде было не только приятным, но и безопасным развлечением, волонтеры регионального отделения общероссийской общественной организации... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:00

2020-09-08T10:44

хорошие новости

хорошие новости

биробиджан

еврейская автономная область

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы купание в воде было не только приятным, но и безопасным развлечением, волонтеры регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" стали патрулировать пляжи и городские парки. Эффект, по сообщению официального сайта правительства Еврейской автономной республики, уже есть: добровольцы следят за купанием детей, проводят разъяснительную работу со взрослыми и практически искоренили употребление на территории пляжей спиртных напитков. Участников программы "Безопасный отдых" общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" легко опознать на берегу — волонтеры на собственные средства закупили униформу. У добровольцев есть полный комплект необходимого для спасения на воде: круги, громкоговоритель, бинокль, резиновая лодка и укомплектованная в полном объеме аптечка. Удачная практика уже получила поддержку региональных властей — по итогам конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций Российскому союзу спасателей выделили 200 тысяч рублей для улучшения материальной базы двух постов. На эти деньги уже купили буи и тросы с поплавками для обозначения мест для купания детей, а на днях ожидается поступление двух специализированных лодок. В следующем году совместно с администрацией биробиджанского городского парка планируется установка наблюдательной вышки, а также стендов с наглядной информацией.

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биробиджан

еврейская автономная область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, биробиджан, еврейская автономная область