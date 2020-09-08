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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576931687.html
В Центре Гамалеи рассказали, что нужно для поставок "Спутник V" в регионы
Вакцина "Спутник V" для гражданского оборота уже наработана, когда появится распоряжение Минздрава о ее развозе, она будет доставлена в регионы, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:32
2020-09-08T13:32
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Вакцина "Спутник V"</a> для гражданского оборота уже наработана, когда появится распоряжение Минздрава о ее развозе, она будет доставлена в регионы, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот."Вакцина уже наработана... Ждем распоряжение Минздрава о развозке того, что мы наработали для гражданского оборота. Как оно будет, объявят конкурс, и вакцину развезут", - рассказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

В Центре Гамалеи рассказали, что нужно для поставок "Спутник V" в регионы

13:32 08.09.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Медик делает прививку с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" для гражданского оборота уже наработана, когда появится распоряжение Минздрава о ее развозе, она будет доставлена в регионы, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Гинцбург рассказал о производстве вакцины для гражданского оборота
"Вакцина уже наработана... Ждем распоряжение Минздрава о развозке того, что мы наработали для гражданского оборота. Как оно будет, объявят конкурс, и вакцину развезут", - рассказал Гинцбург.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1200003
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
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