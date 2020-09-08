https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576931687.html

В Центре Гамалеи рассказали, что нужно для поставок "Спутник V" в регионы

Вакцина "Спутник V" для гражданского оборота уже наработана, когда появится распоряжение Минздрава о ее развозе, она будет доставлена в регионы, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:32

2020-09-08T13:32

2020-09-08T13:32

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Вакцина "Спутник V"</a> для гражданского оборота уже наработана, когда появится распоряжение Минздрава о ее развозе, она будет доставлена в регионы, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот."Вакцина уже наработана... Ждем распоряжение Минздрава о развозке того, что мы наработали для гражданского оборота. Как оно будет, объявят конкурс, и вакцину развезут", - рассказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576930417.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество