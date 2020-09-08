https://ria.ru/20200908/udmurtiya-1576907871.html

В Удмуртии педагога осудили на 21 год лишения свободы за растление детей

Житель Ижевска с педагогическим образованием осужден на 21 год лишения свободы за насильственные и развратные действия в отношении 10 малолетних детей, которых... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:12

2020-09-08T08:12

2020-09-08T08:12

удмуртская республика (удмуртия)

воткинский район

ижевск

происшествия

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<strong>УФА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевска</a> с педагогическим образованием осужден на 21 год лишения свободы за насильственные и развратные действия в отношении 10 малолетних детей, которых он завлекал к себе домой под предлогом игры на компьютере, сообщает Устиновский районный суд города.По данным суда, 38-летний педагог с 2016 по 2019 годы в одной из деревень <a href="http://ria.ru/location_Votkinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Воткинского района</a> и в Ижевске завлекал детей домой под различными предлогами, в основном предлагая заняться компьютерными играми, и совершал в отношении них развратные и насильственные действия сексуального характера. Жертвами педофила стали 10 детей, в основном мальчики, при этом трое из них были младше 12 лет, а один имел психические расстройства.В отношении педагога были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "насильственные действия сексуального характера, то есть мужеложство и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояние несовершеннолетнего потерпевшего" и "совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18 летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, совершенное в отношении двух и более лиц"."С учетом характера и тяжести преступлений, личности виновного, суд назначил подсудимому наказание в виде 21 года лишения свободы, с лишением на 19 лет права заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми. Отбывание лишения свободы назначено в исправительной колонии строгого режима. Мужчина вину не признал", - сообщает Устиновский районный суд Ижевска.

https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html

https://ria.ru/20200907/uchitel-1576870087.html

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удмуртская республика (удмуртия)

воткинский район

ижевск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удмуртская республика (удмуртия), воткинский район, ижевск, происшествия