Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/udmurtiya-1576907871.html
В Удмуртии педагога осудили на 21 год лишения свободы за растление детей
Житель Ижевска с педагогическим образованием осужден на 21 год лишения свободы за насильственные и развратные действия в отношении 10 малолетних детей, которых... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:12
2020-09-08T08:12
удмуртская республика (удмуртия)
воткинский район
ижевск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1400x0_80_0_0_b6d6ef619a9514bb06ebb71cad4ffdbe.jpg
<strong>УФА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевска</a> с педагогическим образованием осужден на 21 год лишения свободы за насильственные и развратные действия в отношении 10 малолетних детей, которых он завлекал к себе домой под предлогом игры на компьютере, сообщает Устиновский районный суд города.По данным суда, 38-летний педагог с 2016 по 2019 годы в одной из деревень <a href="http://ria.ru/location_Votkinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Воткинского района</a> и в Ижевске завлекал детей домой под различными предлогами, в основном предлагая заняться компьютерными играми, и совершал в отношении них развратные и насильственные действия сексуального характера. Жертвами педофила стали 10 детей, в основном мальчики, при этом трое из них были младше 12 лет, а один имел психические расстройства.В отношении педагога были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "насильственные действия сексуального характера, то есть мужеложство и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояние несовершеннолетнего потерпевшего" и "совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18 летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, совершенное в отношении двух и более лиц"."С учетом характера и тяжести преступлений, личности виновного, суд назначил подсудимому наказание в виде 21 года лишения свободы, с лишением на 19 лет права заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми. Отбывание лишения свободы назначено в исправительной колонии строгого режима. Мужчина вину не признал", - сообщает Устиновский районный суд Ижевска.
https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html
https://ria.ru/20200907/uchitel-1576870087.html
1
удмуртская республика (удмуртия)
воткинский район
ижевск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1400x0_80_0_0_22f9c4d00901a57c6bc00f9332aa4292.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удмуртская республика (удмуртия), воткинский район, ижевск, происшествия

В Удмуртии педагога осудили на 21 год лишения свободы за растление детей

08:12 08.09.2020
7481
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
УФА, 8 сен – РИА Новости. Житель Ижевска с педагогическим образованием осужден на 21 год лишения свободы за насильственные и развратные действия в отношении 10 малолетних детей, которых он завлекал к себе домой под предлогом игры на компьютере, сообщает Устиновский районный суд города.
По данным суда, 38-летний педагог с 2016 по 2019 годы в одной из деревень Воткинского района и в Ижевске завлекал детей домой под различными предлогами, в основном предлагая заняться компьютерными играми, и совершал в отношении них развратные и насильственные действия сексуального характера. Жертвами педофила стали 10 детей, в основном мальчики, при этом трое из них были младше 12 лет, а один имел психические расстройства.
Задержанный Анатолий Шанауров - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
"Убивал кувалдой": на Урале поймали последователя Битцевского маньяка
В отношении педагога были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "насильственные действия сексуального характера, то есть мужеложство и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояние несовершеннолетнего потерпевшего" и "совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18 летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, совершенное в отношении двух и более лиц".
"С учетом характера и тяжести преступлений, личности виновного, суд назначил подсудимому наказание в виде 21 года лишения свободы, с лишением на 19 лет права заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми. Отбывание лишения свободы назначено в исправительной колонии строгого режима. Мужчина вину не признал", - сообщает Устиновский районный суд Ижевска.
Учебный класс в школе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 12:58
Рязанского учителя уволили за онанизм на уроке
32346194
Обсудить 1
Удмуртская Республика (Удмуртия)Воткинский районИжевскПроисшествия
Рекомендуем
Молодые люди фотографируются во время снегопада в Москве
Минтруд предложил установить новогодние каникулы с 1 по 10 января
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Добровинский прокомментировал просьбу Охлобыстина о помиловании Ефремова
Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве
Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
Сотрудник полиции
Принудительно помещенную в красноярский психдиспансер девочку отпустили
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Эксперты рассказали о риске заразиться коронавирусом в самолете
Актер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда
Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима
Главная страница сайта Спутник
Поисковик "Спутник" прекратил работу
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере
Офис компании Яндекс в Москве
Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
Отель в Турции
Сын Сафронова прыгнул в детский бассейн и сломал его
Ефремову надели наручники в зале суда
Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-репортаж
Медицинская маска
В Индонезии нарушителей масочного режима укладывали в гробы
Российские рубли
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния