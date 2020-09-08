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Туризм
https://ria.ru/20200908/turtsiya-1576922190.html
Более десяти миллионов туристов посетили Турцию за восемь месяцев
Число туристов, отдохнувших в Турции в 2020 году, превысило десять миллионов, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:04
2020-09-08T13:04
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
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<strong>АНКАРА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Число туристов, отдохнувших в Турции в 2020 году, превысило десять миллионов, заявил президент республики Тайип Эрдоган."На сегодняшний день мы перешли цифру десять миллионов гостей. До конца года ее величим", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.Как ранее заявил РИА Новости губернатор Антальи Эрсин Языджи, после возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в провинцию прибыло более 336 тысяч россиян. Всего за восемь месяцев ее посетили около 1,6 миллиона иностранных туристов.По данным министерства культуры и туризма республики, с января по июль Турцию посетили 5,44 миллиона иностранных туристов, что почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года (24,69 миллиона).
https://ria.ru/20200907/turtsiya-1576857844.html
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туризм, туристы, новости - туризм, турция

Более десяти миллионов туристов посетили Турцию за восемь месяцев

13:04 08.09.2020
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© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Число туристов, отдохнувших в Турции в 2020 году, превысило десять миллионов, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
"На сегодняшний день мы перешли цифру десять миллионов гостей. До конца года ее величим", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
Как ранее заявил РИА Новости губернатор Антальи Эрсин Языджи, после возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в провинцию прибыло более 336 тысяч россиян. Всего за восемь месяцев ее посетили около 1,6 миллиона иностранных туристов.
По данным министерства культуры и туризма республики, с января по июль Турцию посетили 5,44 миллиона иностранных туристов, что почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года (24,69 миллиона).
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