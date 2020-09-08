https://ria.ru/20200908/turtsiya-1576922190.html

Более десяти миллионов туристов посетили Турцию за восемь месяцев

Число туристов, отдохнувших в Турции в 2020 году, превысило десять миллионов, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:04

2020-09-08T13:04

2020-09-08T13:04

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<strong>АНКАРА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Число туристов, отдохнувших в Турции в 2020 году, превысило десять миллионов, заявил президент республики Тайип Эрдоган."На сегодняшний день мы перешли цифру десять миллионов гостей. До конца года ее величим", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.Как ранее заявил РИА Новости губернатор Антальи Эрсин Языджи, после возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в провинцию прибыло более 336 тысяч россиян. Всего за восемь месяцев ее посетили около 1,6 миллиона иностранных туристов.По данным министерства культуры и туризма республики, с января по июль Турцию посетили 5,44 миллиона иностранных туристов, что почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года (24,69 миллиона).

https://ria.ru/20200907/turtsiya-1576857844.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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