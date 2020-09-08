https://ria.ru/20200908/turtsiya-1576922190.html
Более десяти миллионов туристов посетили Турцию за восемь месяцев
Число туристов, отдохнувших в Турции в 2020 году, превысило десять миллионов, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:04
2020-09-08T13:04
2020-09-08T13:04
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576795234_0:141:3123:1898_1400x0_80_0_0_163fe5e027c67c601b44d646a8b72b4c.jpg
<strong>АНКАРА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Число туристов, отдохнувших в Турции в 2020 году, превысило десять миллионов, заявил президент республики Тайип Эрдоган."На сегодняшний день мы перешли цифру десять миллионов гостей. До конца года ее величим", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.Как ранее заявил РИА Новости губернатор Антальи Эрсин Языджи, после возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в провинцию прибыло более 336 тысяч россиян. Всего за восемь месяцев ее посетили около 1,6 миллиона иностранных туристов.По данным министерства культуры и туризма республики, с января по июль Турцию посетили 5,44 миллиона иностранных туристов, что почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года (24,69 миллиона).
https://ria.ru/20200907/turtsiya-1576857844.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576795234_166:0:2897:2048_1400x0_80_0_0_2e3b0431f12d0f6edceaeac16ca380c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, турция
АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Число туристов, отдохнувших в Турции в 2020 году, превысило десять миллионов, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
"На сегодняшний день мы перешли цифру десять миллионов гостей. До конца года ее величим", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
Как ранее заявил РИА Новости губернатор Антальи Эрсин Языджи, после возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в провинцию прибыло более 336 тысяч россиян. Всего за восемь месяцев ее посетили около 1,6 миллиона иностранных туристов.
По данным министерства культуры и туризма республики, с января по июль Турцию посетили 5,44 миллиона иностранных туристов, что почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года (24,69 миллиона).