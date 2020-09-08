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https://ria.ru/20200908/tulun-1576939252.html
Владелица столовой из Тулуна попросила Путина помочь кадрами
Предприниматель из Тулуна Валентина Тихова попросила президента РФ Владимира Путина помочь с рабочими кадрами и предложила свою помощь в стажировке поваров. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:56
2020-09-08T14:56
владимир путин
иркутская область
тулун
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Предприниматель из <a href="http://ria.ru/location_Tulun/" target="_blank" data-auto="true">Тулуна</a> Валентина Тихова попросила президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> помочь с рабочими кадрами и предложила свою помощь в стажировке поваров.По словам женщины, они с мужем владеют столовой и магазином."Хотелось бы расшириться, столовая... работает, оборудование, все прекрасно... Больная (проблема) - кадров не хватает... Надо... как-то попросить нашу биржу (труда), или вы... новое что-то придумаете. В таком смысле, что у нас есть на бирже бесплатное обучение работников на тех же поваров, кондитеров. Пусть они проходят у нас стажировку, мы научим всех... Вот по этой программе (обучения) отправляйте к нам, пожалуйста", - обратилась Тихова к президенту во время видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в 2019 году."Хорошо", - ответил Путин.
https://ria.ru/20200908/tulun-1576935232.html
https://realty.ria.ru/20200908/tulun-1576930627.html
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иркутская область
тулун
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владимир путин, иркутская область, тулун, общество

Владелица столовой из Тулуна попросила Путина помочь кадрами

14:56 08.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне Березовая роща в городе Тулун Иркутской области
Строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне Березовая роща в городе Тулун Иркутской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне Березовая роща в городе Тулун Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Предприниматель из Тулуна Валентина Тихова попросила президента РФ Владимира Путина помочь с рабочими кадрами и предложила свою помощь в стажировке поваров.
По словам женщины, они с мужем владеют столовой и магазином.
Рабочие во время работ по благоустройству на улице Ленина в городе Тулун Иркусткой области - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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"Хотелось бы расшириться, столовая... работает, оборудование, все прекрасно... Больная (проблема) - кадров не хватает... Надо... как-то попросить нашу биржу (труда), или вы... новое что-то придумаете. В таком смысле, что у нас есть на бирже бесплатное обучение работников на тех же поваров, кондитеров. Пусть они проходят у нас стажировку, мы научим всех... Вот по этой программе (обучения) отправляйте к нам, пожалуйста", - обратилась Тихова к президенту во время видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.
"Хорошо", - ответил Путин.
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