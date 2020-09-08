https://ria.ru/20200908/tulun-1576939252.html

Владелица столовой из Тулуна попросила Путина помочь кадрами

Предприниматель из Тулуна Валентина Тихова попросила президента РФ Владимира Путина помочь с рабочими кадрами и предложила свою помощь в стажировке поваров. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:56

2020-09-08T14:56

2020-09-08T14:56

владимир путин

иркутская область

тулун

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Предприниматель из <a href="http://ria.ru/location_Tulun/" target="_blank" data-auto="true">Тулуна</a> Валентина Тихова попросила президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> помочь с рабочими кадрами и предложила свою помощь в стажировке поваров.По словам женщины, они с мужем владеют столовой и магазином."Хотелось бы расшириться, столовая... работает, оборудование, все прекрасно... Больная (проблема) - кадров не хватает... Надо... как-то попросить нашу биржу (труда), или вы... новое что-то придумаете. В таком смысле, что у нас есть на бирже бесплатное обучение работников на тех же поваров, кондитеров. Пусть они проходят у нас стажировку, мы научим всех... Вот по этой программе (обучения) отправляйте к нам, пожалуйста", - обратилась Тихова к президенту во время видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в 2019 году."Хорошо", - ответил Путин.

https://ria.ru/20200908/tulun-1576935232.html

https://realty.ria.ru/20200908/tulun-1576930627.html

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иркутская область

тулун

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, иркутская область, тулун, общество