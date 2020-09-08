https://ria.ru/20200908/tulun-1576925833.html
Совещание по ликвидации последствий наводнения в Тулуне. Трансляция
Владимир Путин обсудит состояние инфраструктуры города Тулун Иркутской области, который наиболее пострадал во время наводнения в июне прошлого года. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:47
2020-09-08T12:47
2020-09-08T12:49
владимир путин
новосибирская область
тулун
общество
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Владимир Путин обсудит состояние инфраструктуры города Тулун Иркутской области, который наиболее пострадал во время наводнения в июне прошлого года.Во время паводка погибли 26 человек, еще шестеро пропали без вести. В городе было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.
1
новосибирская область
тулун
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Путин проводит совещание по восстановлению объектов в Тулуне
LIVE: Путин проводит совещание по восстановлению объектов в Тулуне
2020-09-08T12:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, новосибирская область, тулун, общество
Совещание по ликвидации последствий наводнения в Тулуне. Трансляция
Владимир Путин обсудит состояние инфраструктуры города Тулун Иркутской области, который наиболее пострадал во время наводнения в июне прошлого года.
2020-09-08T12:47
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