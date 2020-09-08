https://ria.ru/20200908/tulun-1576925833.html

Совещание по ликвидации последствий наводнения в Тулуне. Трансляция

Владимир Путин обсудит состояние инфраструктуры города Тулун Иркутской области, который наиболее пострадал во время наводнения в июне прошлого года. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:47

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владимир путин

новосибирская область

тулун

общество

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Владимир Путин обсудит состояние инфраструктуры города Тулун Иркутской области, который наиболее пострадал во время наводнения в июне прошлого года.Во время паводка погибли 26 человек, еще шестеро пропали без вести. В городе было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.

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новосибирская область

тулун

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Путин проводит совещание по восстановлению объектов в Тулуне LIVE: Путин проводит совещание по восстановлению объектов в Тулуне 2020-09-08T12:47 true PT53M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, владимир путин, новосибирская область, тулун, общество