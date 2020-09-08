https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html

Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила, выступая в ПАСЕ, ввести индивидуальные санкции в отношении руководства страны. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:24

2020-09-08T11:24

2020-09-08T11:47

парламентская ассамблея совета европы

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> предложила, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>, ввести индивидуальные санкции в отношении руководства страны."Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление. Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека. Нам нужно немедленно освободить всех политических заключенных и начать цивилизованный диалог, чтобы найти пути для нашей страны двигаться дальше", - сказала она, выступая на виртуальном заседании политкома ПАСЕ.Тихановская утверждает, что результаты выборов 9 августа были сфальсифицированы. "Ни одна международная организация не признала эти итоги. Белорусский народ отказался признавать этот обман. Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом", - добавила она.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. Шестнадцатого сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Двенадцатого марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось.Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576913156.html

Ольга Занкова Пора уже этой домохозяйке угомониться и заняться воспитанием БРОШЕННЫХ детей. Она вообще ими не занимается, тоже мне, мать 38

sizif8 Человек с IQ 83 (это данные из ее анкеты, опубликованы журналистами КП) ничего не может предложить. Поэтому правильнее сказать:"Тихановская зачитала предложение, написанное ее кураторами". 38

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентская ассамблея совета европы, светлана тихановская, белоруссия, в мире