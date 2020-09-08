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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576912353.html
Тихановская призвала освободить задержанную в Белоруссии Колесникову
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:14
2020-09-08T10:39
протесты в белоруссии
telegram (приложение)
александр лукашенко
украина
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> призвала освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову."Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Задача Координационного совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и (президент Александр - ред.) Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует сваю слабость и неадекватность", - заявила Тихановская в своем Telegram-канале "Пул Первой".Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути "выпихнули" из автомобиля.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576911093.html
Приезжай в беларуссию и попраси! 😂😂😂Жим, жим! Давно пора всех предателей и баломутов проэкта запада, отдать под суд! Хорошо, что у Вас не получилось сделать из Беларусии проэкт украина 2!
29
А кто она такая, чтобы указывать властям - что делать? Сидит в Литве - пусть сидит. Она вообще ноль - как бросившая своих сторонников. Вообще удивительные люди - оппозиция - они что, думали, что политика - это девочки в белом с красным цветочком?
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украина
белоруссия
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Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский. Два других оппозиционера Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну. По словам Бычковского, они проехали через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка", где из-за особенностей этого участка границы стояли дополнительные наряды.
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telegram (приложение), александр лукашенко, украина, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская призвала освободить задержанную в Белоруссии Колесникову

10:14 08.09.2020 (обновлено: 10:39 08.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову.
"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Задача Координационного совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и (президент Александр - ред.) Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует сваю слабость и неадекватность", - заявила Тихановская в своем Telegram-канале "Пул Первой".
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 10:03Протесты в Белоруссии
Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути "выпихнули" из автомобиля.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 09:52Протесты в Белоруссии
Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли на Украину
56200240
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииTelegram (приложение)Александр ЛукашенкоУкраинаСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Приезжай в беларуссию и попраси! 😂😂😂Жим, жим! Давно пора всех предателей и баломутов проэкта запада, отдать под суд! Хорошо, что у Вас не получилось сделать из Беларусии проэкт украина 2!
8 сентября, 10:18
iivanignat5515
2600102
А кто она такая, чтобы указывать властям - что делать? Сидит в Литве - пусть сидит. Она вообще ноль - как бросившая своих сторонников. Вообще удивительные люди - оппозиция - они что, думали, что политика - это девочки в белом с красным цветочком?
8 сентября, 10:17
О Ольга Занкова
1900002
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