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На акции протеста в американском Рочестере произошли столкновения
Столкновения митингующих с полицией произошли на акции протеста в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:46
2020-09-08T08:46
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Столкновения митингующих с полицией произошли на акции протеста в американском городе Рочестер (штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>), где после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции продолжаются демонстрации против расизма, сообщили местные правоохранительные органы в Twitter."Протестующие снесли наши первые баррикады. Офицеры сохраняют позицию... Протестующие начали бросать бутылки в офицеров", - сообщили в полиции. По данным правоохранительных органов, в акции принимали участие около 600 человек.Как сообщает местное издание Democrat and Chronicle, в понедельник вечером полиция объявила собрание протестующих перед зданием управления общественной безопасности в центре Рочестера незаконным. После трех часов противостояния митингующие начали массово расходиться, скандируя "Мы вернемся". Полиция подтвердила, что к 1:00 по местному времени (8:00 мск) протестующие разошлись.По данным СМИ, вторую ночь подряд протесты обошлись без применения силами правопорядка слезоточивого газа и прочих устройств против протестующих. Сведения о задержанных или пострадавших не поступали.Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Полицейские, причастные к смерти Пруда отстранены от должности.
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/proisshestviya-1576718537.html
4
сша
РИА Новости
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сша, в мире

На акции протеста в американском Рочестере произошли столкновения

08:46 08.09.2020
869
© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Столкновения митингующих с полицией произошли на акции протеста в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции продолжаются демонстрации против расизма, сообщили местные правоохранительные органы в Twitter.
"Протестующие снесли наши первые баррикады. Офицеры сохраняют позицию... Протестующие начали бросать бутылки в офицеров", - сообщили в полиции. По данным правоохранительных органов, в акции принимали участие около 600 человек.
Как сообщает местное издание Democrat and Chronicle, в понедельник вечером полиция объявила собрание протестующих перед зданием управления общественной безопасности в центре Рочестера незаконным. После трех часов противостояния митингующие начали массово расходиться, скандируя "Мы вернемся". Полиция подтвердила, что к 1:00 по местному времени (8:00 мск) протестующие разошлись.
По данным СМИ, вторую ночь подряд протесты обошлись без применения силами правопорядка слезоточивого газа и прочих устройств против протестующих. Сведения о задержанных или пострадавших не поступали.
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Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Полицейские, причастные к смерти Пруда отстранены от должности.
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