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Кузнецова и Краснов подписали соглашение о работе по защите прав детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова и генеральный прокурор Игорь Краснов подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:45
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анна кузнецова
игорь краснов
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> и генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня мы переподписываем наш договор в более современной формулировке, добавляем новые совместные мероприятия и задачи... Я надеюсь, что это соглашение послужит новым ресурсным потенциалом по защите прав ребёнка",- сказала Кузнецова на встрече с Красновым.Так, омбудсмен отметила, что в настоящее время аппарат активно работает по выяснению нарушений органов опеки и в детских домах.В рамках нового соглашения планируется проведение совместных приемов граждан.
https://sn.ria.ru/20200604/1572449348.html
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анна кузнецова, игорь краснов, общество

Кузнецова и Краснов подписали соглашение о работе по защите прав детей

11:45 08.09.2020 (обновлено: 11:49 08.09.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова и генеральный прокурор Игорь Краснов подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы переподписываем наш договор в более современной формулировке, добавляем новые совместные мероприятия и задачи... Я надеюсь, что это соглашение послужит новым ресурсным потенциалом по защите прав ребёнка",- сказала Кузнецова на встрече с Красновым.
Так, омбудсмен отметила, что в настоящее время аппарат активно работает по выяснению нарушений органов опеки и в детских домах.
В рамках нового соглашения планируется проведение совместных приемов граждан.
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