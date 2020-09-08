https://ria.ru/20200908/soglashenie-1576921173.html

Кузнецова и Краснов подписали соглашение о работе по защите прав детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова и генеральный прокурор Игорь Краснов подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:45

2020-09-08T11:45

2020-09-08T11:49

анна кузнецова

игорь краснов

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> и генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня мы переподписываем наш договор в более современной формулировке, добавляем новые совместные мероприятия и задачи... Я надеюсь, что это соглашение послужит новым ресурсным потенциалом по защите прав ребёнка",- сказала Кузнецова на встрече с Красновым.Так, омбудсмен отметила, что в настоящее время аппарат активно работает по выяснению нарушений органов опеки и в детских домах.В рамках нового соглашения планируется проведение совместных приемов граждан.

https://sn.ria.ru/20200604/1572449348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, игорь краснов, общество