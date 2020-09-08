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Медиаменеджеры Латинской Америки выступили на круглом столе Sputnik
Кризис, вызванный COVID-19, оказал значительное влияние на медиаиндустрию латиноамериканских стран, но, несмотря на сложности, СМИ остаются главным источником... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:45
2020-09-08T16:52
sputnik
латинская америка
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Кризис, вызванный <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, оказал значительное влияние на медиаиндустрию латиноамериканских стран, но, несмотря на сложности, СМИ остаются главным источником информации для абсолютного большинства – к такому мнению пришли медиаменеджеры из стран <a href="https://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika" target="_blank">Латинской Америки</a>, принявшие участие в круглом столе, организованном международным информационным агентством и радио Sputnik в понедельник. Дискуссия была посвящена работе журналистов в условиях распространения COVID-19 на планете и будущему, которое ждет мир медиа Латинской Америки после пандемии. В Москве от <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a> в мероприятии приняла участие руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян. К обсуждению также присоединились генеральный директор кубинского телеканала Televisión Cubana Вальдо Рамирес де ла Ривера, директор эквадорского телеканала Ecuador TV Байрон Галарза, журналист мексиканского интернет-портала Segundo a Segundo Калеб Ордоньез Талавера, директор институциональных отношений аргентинского информационного агентства Télam Даниэла Бассо и директор парагвайского информационного агентства IP Paraguay Хосе Кардозо. Модератором стал глава представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег Вязьмитинов. В ходе круглого стола участники успели поговорить о многом - разработке и клинических испытаниях российской вакцины; возможном переходе на дистанционный формат работы; влиянии санкционной политики на работу СМИ во время пандемии; критериях для верификации новостей, посвященным COVID-19, и мерах, предпринятых для защиты репортеров. Илона Овакимян рассказала, что многие компании, как СМИ, так и представители других сфер деятельности, осознали, что и дистанционно можно работать оперативно. По её мнению, достаточно мало профессий, где необходимо постоянное присутствие на рабочем месте. Некоторые предприятия перейдут на удаленный вид занятости сотрудников, поскольку это позволит сэкономить затраты – 30-40% средств массовой информации последуют этому примеру. "Мы должны вернуться к подлинной журналистике. Я считаю, что пандемия дала нам возможность различать и фильтровать фейковые новости. Сейчас весь мир говорит об этом феномене, и здесь, в Парагвае, проводят множество курсов для журналистов, чтобы мы могли быстрее выявлять недостоверную информацию. Всем журналистам нужно это активно поддерживать", - отметил Хосе Кардозо.Глава хаба в Уругвае Олег Вязьмитинов, завершая круглый стол, подвел итог: "Помимо огромного ущерба, нанесенного всему человечеству, пандемия привела на край пропасти очень много отраслей, среди них оказалась и медиаиндустрия. Во многих странах СМИ остаются единственным источником новостей на фоне карантина практически для любого человека. У каждой страны свои отличительные черты, мы никогда не сможем применить одну и ту же модель ко всем, так как это приведет к ложному восприятию действительности".<strong><a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a></strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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sputnik, латинская америка

Медиаменеджеры Латинской Америки выступили на круглом столе Sputnik

16:45 08.09.2020 (обновлено: 16:52 08.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян
Руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кризис, вызванный COVID-19, оказал значительное влияние на медиаиндустрию латиноамериканских стран, но, несмотря на сложности, СМИ остаются главным источником информации для абсолютного большинства – к такому мнению пришли медиаменеджеры из стран Латинской Америки, принявшие участие в круглом столе, организованном международным информационным агентством и радио Sputnik в понедельник.
Дискуссия была посвящена работе журналистов в условиях распространения COVID-19 на планете и будущему, которое ждет мир медиа Латинской Америки после пандемии. В Москве от Sputnik в мероприятии приняла участие руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян. К обсуждению также присоединились генеральный директор кубинского телеканала Televisión Cubana Вальдо Рамирес де ла Ривера, директор эквадорского телеканала Ecuador TV Байрон Галарза, журналист мексиканского интернет-портала Segundo a Segundo Калеб Ордоньез Талавера, директор институциональных отношений аргентинского информационного агентства Télam Даниэла Бассо и директор парагвайского информационного агентства IP Paraguay Хосе Кардозо. Модератором стал глава представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег Вязьмитинов.
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В ходе круглого стола участники успели поговорить о многом - разработке и клинических испытаниях российской вакцины; возможном переходе на дистанционный формат работы; влиянии санкционной политики на работу СМИ во время пандемии; критериях для верификации новостей, посвященным COVID-19, и мерах, предпринятых для защиты репортеров.
Илона Овакимян рассказала, что многие компании, как СМИ, так и представители других сфер деятельности, осознали, что и дистанционно можно работать оперативно. По её мнению, достаточно мало профессий, где необходимо постоянное присутствие на рабочем месте. Некоторые предприятия перейдут на удаленный вид занятости сотрудников, поскольку это позволит сэкономить затраты – 30-40% средств массовой информации последуют этому примеру.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян
Руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян
Байрон Галарза, в свою очередь, заметил, что новая структура заставила журналистов совмещать несколько типов работы: делать репортажи для телеканалов, писать материалы для порталов и записывать программы на радио. "Пришлось научиться работать на разных платформах - это относительно сложный процесс из-за ограниченности во времени, но я считаю, что это будет новой реальностью мира журналистики", - заявил он.
"Мы должны вернуться к подлинной журналистике. Я считаю, что пандемия дала нам возможность различать и фильтровать фейковые новости. Сейчас весь мир говорит об этом феномене, и здесь, в Парагвае, проводят множество курсов для журналистов, чтобы мы могли быстрее выявлять недостоверную информацию. Всем журналистам нужно это активно поддерживать", - отметил Хосе Кардозо.
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Глава хаба в Уругвае Олег Вязьмитинов, завершая круглый стол, подвел итог: "Помимо огромного ущерба, нанесенного всему человечеству, пандемия привела на край пропасти очень много отраслей, среди них оказалась и медиаиндустрия. Во многих странах СМИ остаются единственным источником новостей на фоне карантина практически для любого человека. У каждой страны свои отличительные черты, мы никогда не сможем применить одну и ту же модель ко всем, так как это приведет к ложному восприятию действительности".
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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