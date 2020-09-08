https://ria.ru/20200908/smi-1576946441.html

Медиаменеджеры Латинской Америки выступили на круглом столе Sputnik

Кризис, вызванный COVID-19, оказал значительное влияние на медиаиндустрию латиноамериканских стран, но, несмотря на сложности, СМИ остаются главным источником... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:45

2020-09-08T16:45

2020-09-08T16:52

sputnik

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576946106_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2e71f661ae1766e72ef30aa2bdd0f06e.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Кризис, вызванный <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, оказал значительное влияние на медиаиндустрию латиноамериканских стран, но, несмотря на сложности, СМИ остаются главным источником информации для абсолютного большинства – к такому мнению пришли медиаменеджеры из стран <a href="https://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika" target="_blank">Латинской Америки</a>, принявшие участие в круглом столе, организованном международным информационным агентством и радио Sputnik в понедельник. Дискуссия была посвящена работе журналистов в условиях распространения COVID-19 на планете и будущему, которое ждет мир медиа Латинской Америки после пандемии. В Москве от <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a> в мероприятии приняла участие руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян. К обсуждению также присоединились генеральный директор кубинского телеканала Televisión Cubana Вальдо Рамирес де ла Ривера, директор эквадорского телеканала Ecuador TV Байрон Галарза, журналист мексиканского интернет-портала Segundo a Segundo Калеб Ордоньез Талавера, директор институциональных отношений аргентинского информационного агентства Télam Даниэла Бассо и директор парагвайского информационного агентства IP Paraguay Хосе Кардозо. Модератором стал глава представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег Вязьмитинов. В ходе круглого стола участники успели поговорить о многом - разработке и клинических испытаниях российской вакцины; возможном переходе на дистанционный формат работы; влиянии санкционной политики на работу СМИ во время пандемии; критериях для верификации новостей, посвященным COVID-19, и мерах, предпринятых для защиты репортеров. Илона Овакимян рассказала, что многие компании, как СМИ, так и представители других сфер деятельности, осознали, что и дистанционно можно работать оперативно. По её мнению, достаточно мало профессий, где необходимо постоянное присутствие на рабочем месте. Некоторые предприятия перейдут на удаленный вид занятости сотрудников, поскольку это позволит сэкономить затраты – 30-40% средств массовой информации последуют этому примеру. "Мы должны вернуться к подлинной журналистике. Я считаю, что пандемия дала нам возможность различать и фильтровать фейковые новости. Сейчас весь мир говорит об этом феномене, и здесь, в Парагвае, проводят множество курсов для журналистов, чтобы мы могли быстрее выявлять недостоверную информацию. Всем журналистам нужно это активно поддерживать", - отметил Хосе Кардозо.Глава хаба в Уругвае Олег Вязьмитинов, завершая круглый стол, подвел итог: "Помимо огромного ущерба, нанесенного всему человечеству, пандемия привела на край пропасти очень много отраслей, среди них оказалась и медиаиндустрия. Во многих странах СМИ остаются единственным источником новостей на фоне карантина практически для любого человека. У каждой страны свои отличительные черты, мы никогда не сможем применить одну и ту же модель ко всем, так как это приведет к ложному восприятию действительности".<strong><a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a></strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20200828/smi-1576431647.html

https://ria.ru/20200828/smi-1576424292.html

https://ria.ru/20200824/1576241907.html

латинская америка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, латинская америка