https://ria.ru/20200908/smertnost-1576924215.html

Костромская область стала второй в России по динамике снижения смертности

Костромская область по итогам июля 2020 года оказалась на втором месте в стране по динамике снижения смертности, согласно данным Росстата, сообщила... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:13

2020-09-08T12:13

2020-09-08T12:13

костромская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

костромская область

магаданская область

республика карелия

общество

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<strong>КОСТРОМА, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромская область</a> по итогам июля 2020 года оказалась на втором месте в стране по динамике снижения смертности, согласно данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, сообщила администрация региона во вторник.Костромская область стала одним из семи регионов, где в июле число умерших снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Костромская область (-5,9%) оказалась на втором месте, следуя за <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской областью</a> (-6,9%), на третьем месте - <a href="https://ria.ru/location_Karelija" target="_blank">Карелия</a> (-4,8%)."В Костромской области, как отмечают эксперты, добиваться снижения показателей смертности удается благодаря планомерной работе администрации региона и лично губернатора Сергея Ситникова по совершенствованию материально-технической базы лечебных учреждений и реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества и доступности медпомощи", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что еще восемь лет назад в регионе не оказывался ни один вид высокотехнологичной медицинской помощи, а пациенты оформляли квоты на операции в столичных клиниках. Сегодня в Костромской области сформирована современная система, которая позволяет оказывать 16 видов высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Кострому</a> из соседних регионов приезжают пациенты для проведения сложных и высокотехнологичных операций. Всего в регионе за пять лет благодаря такой помощи спасено более 5 тысяч жизней людей, информирует областная администрация.В регионе сформирована эффективная система оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одним из первых высокотехнологичную помощь в Костромской области начал оказывать региональный сосудистый центр, кроме того, в муниципальных районах области были сформированы его первичные отделения. Это позволило снизить смертность от болезней системы кровообращения на четверть. По поручению губернатора сегодня регионе формируется комплексная система оказания медицинской помощи онкологическим больным."В завершающей фазе находятся работы по строительству онкологического центра Костроме, где разместят линейные ускорители для лучевой терапии. Такое оборудование применяют ведущие онкологические центры страны, всего подобных установок в России сейчас восемь. Современное оборудование позволит специалистам диспансера точечно воздействовать на опухоль, не повреждая здоровые ткани", - говорится в сообщении.Отмечается, что за последние семь лет Костромская область в рейтинге по коэффициенту смертности поднялась с десятого на пятое место по ЦФО.

https://ria.ru/20200821/kostroma-1576115290.html

https://ria.ru/20200901/sitnikov-1576602179.html

костромская область

магаданская область

республика карелия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), костромская область, магаданская область, республика карелия, общество