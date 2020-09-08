https://ria.ru/20200908/smertnost-1576914226.html

В России за сутки умерли 122 человека с коронавирусом

За сутки в России умерли 122 человека с COVID-19, за все время — 17 993, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:39

2020-09-08T10:39

2020-09-08T10:39

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 122 человека с COVID-19, за все время — 17 993, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 122 летальных случая... За весь период по России умерло 17 993 человека", - говорится в сообщении.В частности, 20 пациентов за сутки умерли в Санкт-Петербурге, 16 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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