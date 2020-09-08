Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200908/sfu-1576892944.html
Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
Ранее недоступные кинохроники 1918–1920 годов проанализировали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Они впервые воссоздали картину эмоционального... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T03:00
2020-09-08T03:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576893394_0:121:3208:1926_1400x0_80_0_0_b23f128a82a57b6e4bffb56e9f7b8d5e.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. </strong>Ранее недоступные кинохроники 1918–1920 годов проанализировали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Они впервые воссоздали картину эмоционального состояния участников Гражданской войны в Сибири. Кроме того, историки в деталях описали, чем занимались и как одевались жители восточной России и иностранные солдаты. Это дает возможность взглянуть на реальную картину войны, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://praxema.tspu.edu.ru/files/praxema/PDF/articles/belgorodskaya_l._v._9_26_3_25_2020.pdf" target="_blank">ΠΡΑΞΗΜΑ</a>.Уникальные кадры: жизнь и эмоции, какими они былиПо словам ученых, фильм из Национального архива США "Allied Expeditionary Forces in Siberia" ("Союзные экспедиционные силы в Сибири") стал настоящим открытием для российских историков – они впервые получили возможность увидеть, как выглядели знакомые места в прошедшем столетии. По ее словам, красноярские ученые впервые провели комплексный анализ кинохроники. До 2018 года историки изучали эти материалы фрагментарно."Мы сосредоточились именно на повседневности во всем богатстве деталей, мест, лиц и человеческих переживаний", – пояснил профессор кафедры истории России СФУ Николай Дроздов.Историки оценили эмоциональное состояние участников событий. Они отметили, что наиболее открыты, подвижны и улыбчивы на экране итальянцы и, как ни удивительно, японцы, единодушно болевшие за своих соотечественников во время соревнований на ипподроме во Владивостоке в 1919 году. А вот знаменитая американская улыбка вошла в обиход гораздо позже: в "сибирской" кинохронике офицеры и медсестры из США ведут себя сдержанно. Сибиряки на тяжелые условия войны отвечают "спокойным достоинством"."Возможно, это проявление природной эмоциональной сдержанности нашего народа. Но такое же спокойствие видится на лицах арестованных томских большевиков, конвоируемых в тюрьму, и это уже можно счесть "маской", которая скрывает непонимание процесса киносъемки и растерянности перед происходящим", – объяснила Людмила Белгородская.По ее мнению, большинство людей, попавших в фильм, просто не осознавали до конца смысл происходящего, слишком быстро менялась окружающая их действительность и рушился прежний уклад жизни.Досуг и мода: стильные американцы и дерзкие гимназистыУченые описали образы иностранных интервентов, а также российского "белого" и "красного" движений, используя метод "монтажных листов". Каждый цельный фрагмент фильма, без монтажных склеек, соотнесли с комментарием в архивных документах, который соответствовал этому отрывку кинохроники.Исследователи сообщили, что на некоторых кадрах можно увидеть крестьянок, полощущих белье в проруби, и городских модниц. Подростки позируют кинооператорам, забираются на заборы, с интересом следят за событиями. В Омске американцы запечатлели 12-летних кадетов, одетых в шинели и папахи, во Владивостоке – гимназистов в фуражках, лихо сдвинутых набок или на затылок. Многие из них без шинелей и ранцев.По его словам, не обошлось и без четвероногих. Бродячие собаки сопровождают практически все уличные сцены кинохроники – они были неотъемлемой частью городской жизни Сибири 100 лет назад."По кадрам кинохроники также можно изучить "военную моду" иностранных солдат. Американцы были самыми стильными и непрактичными, носили шляпы, обшитые шнуром, двубортные шинели с "венгерской" вышивкой, офицеры дополняли свой образ элегантной тростью. Англичан легко отличить по шапкам-нансеновкам, названных в честь полярника Фритьофа Нансена. Их еще звали норвежками или колчаковками. Японские солдаты и офицеры носили зимой небрежно сшитые меховые длинные жилеты и легкие фуражки. Можно только догадываться, как они переносили сибирские морозы в такой экипировке", – рассказал Николай Дроздов.В хронике зафиксированы тренировки рукопашных боев японских солдат в защитных стеганых жилетах. В красноярском эпизоде фильма итальянские солдаты бегают по улицам зимнего города. Американцы устраивали настоящее родео: укрощали диких лошадей и даже быков. Кроме того, солдаты и пленные делали гимнастику, боксировали, играли в футбол. Среди жителей дальневосточных городов видны многочисленные фигуры китайцев, занятые погрузочно-разгрузочными работами.По словам исследователей, в хронику попала джигитовка казаков атамана Ивана Калмыкова – скачка на лошадях с исполнением акробатических трюков. В одной из сцен двое казаков, стоя на конях, ловко управляются с пиками.Историки СФУ установили, что помимо Красноярска съемки велись во Владивостоке, Хабаровске, в Спасском, на станции Пограничная в Никольске (нынешний Уссурийск), в Харбине, на Кругобайкальской железной дороге, в Иркутске, Омске, Екатеринбурге и Уфе.
https://ria.ru/20180815/1526527094.html
https://ria.ru/20180118/1512777087.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576893394_240:0:2969:2047_1400x0_80_0_0_82c3a31db6d5a4ba4ff4e6bc65b969c2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет

Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны

03:00 08.09.2020
196
© US National ArchivesКадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
Кадр из фильма Союзные экспедиционные силы в Сибири - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© US National Archives
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Ранее недоступные кинохроники 1918–1920 годов проанализировали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Они впервые воссоздали картину эмоционального состояния участников Гражданской войны в Сибири. Кроме того, историки в деталях описали, чем занимались и как одевались жители восточной России и иностранные солдаты. Это дает возможность взглянуть на реальную картину войны, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале ΠΡΑΞΗΜΑ.

Уникальные кадры: жизнь и эмоции, какими они были

По словам ученых, фильм из Национального архива США "Allied Expeditionary Forces in Siberia" ("Союзные экспедиционные силы в Сибири") стал настоящим открытием для российских историков – они впервые получили возможность увидеть, как выглядели знакомые места в прошедшем столетии.
"Эти кинохроники представляют для нас особый интерес. Из всех известных кинолент только они детально визуализируют повседневную жизнь эпохи Гражданской войны на востоке России, быт и настроения сибиряков, переживающих величайшие исторические потрясения", – сообщила профессор кафедры истории России СФУ Людмила Белгородская.
По ее словам, красноярские ученые впервые провели комплексный анализ кинохроники. До 2018 года историки изучали эти материалы фрагментарно.
"Мы сосредоточились именно на повседневности во всем богатстве деталей, мест, лиц и человеческих переживаний", – пояснил профессор кафедры истории России СФУ Николай Дроздов.
Американские войска во время парада перед зданием штаба Чехословацкого легиона во Владивостоке. 1918 год - РИА Новости, 1920, 15.08.2018
15 августа 2018, 08:00
Оккупация по-американски. Сто лет назад армия США вторглась в Россию
Историки оценили эмоциональное состояние участников событий. Они отметили, что наиболее открыты, подвижны и улыбчивы на экране итальянцы и, как ни удивительно, японцы, единодушно болевшие за своих соотечественников во время соревнований на ипподроме во Владивостоке в 1919 году. А вот знаменитая американская улыбка вошла в обиход гораздо позже: в "сибирской" кинохронике офицеры и медсестры из США ведут себя сдержанно. Сибиряки на тяжелые условия войны отвечают "спокойным достоинством".
"Возможно, это проявление природной эмоциональной сдержанности нашего народа. Но такое же спокойствие видится на лицах арестованных томских большевиков, конвоируемых в тюрьму, и это уже можно счесть "маской", которая скрывает непонимание процесса киносъемки и растерянности перед происходящим", – объяснила Людмила Белгородская.
© US National ArchivesКадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
Кадр из фильма Союзные экспедиционные силы в Сибири
1 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
© US National ArchivesКадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
Кадр из фильма Союзные экспедиционные силы в Сибири
2 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
© US National ArchivesКадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
Кадр из фильма Союзные экспедиционные силы в Сибири
3 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
© US National ArchivesКадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
Кадр из фильма Союзные экспедиционные силы в Сибири
4 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
© US National ArchivesКадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
Кадр из фильма Союзные экспедиционные силы в Сибири
5 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
© US National ArchivesКадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
Кадр из фильма Союзные экспедиционные силы в Сибири
6 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
© US National ArchivesКадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
Кадр из фильма Союзные экспедиционные силы в Сибири
7 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
1 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
2 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
3 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
4 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
5 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
6 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
7 из 7
Кадр из фильма "Союзные экспедиционные силы в Сибири"
© US National Archives
По ее мнению, большинство людей, попавших в фильм, просто не осознавали до конца смысл происходящего, слишком быстро менялась окружающая их действительность и рушился прежний уклад жизни.

Досуг и мода: стильные американцы и дерзкие гимназисты

Ученые описали образы иностранных интервентов, а также российского "белого" и "красного" движений, используя метод "монтажных листов". Каждый цельный фрагмент фильма, без монтажных склеек, соотнесли с комментарием в архивных документах, который соответствовал этому отрывку кинохроники.
Исследователи сообщили, что на некоторых кадрах можно увидеть крестьянок, полощущих белье в проруби, и городских модниц. Подростки позируют кинооператорам, забираются на заборы, с интересом следят за событиями. В Омске американцы запечатлели 12-летних кадетов, одетых в шинели и папахи, во Владивостоке – гимназистов в фуражках, лихо сдвинутых набок или на затылок. Многие из них без шинелей и ранцев.
"Согласно уставу, ребят могли наказать за любые вольности в ношении формы, но подростки всегда были подростками. В этом заключается значительная часть обаяния кинопленки – она сохранила для нас, потомков, живые лица, эмоции, чаяния давно ушедших в небытие людей, наших с вами предков", – сообщил соавтор исследования Евгений Воног.
По его словам, не обошлось и без четвероногих. Бродячие собаки сопровождают практически все уличные сцены кинохроники – они были неотъемлемой частью городской жизни Сибири 100 лет назад.
"По кадрам кинохроники также можно изучить "военную моду" иностранных солдат. Американцы были самыми стильными и непрактичными, носили шляпы, обшитые шнуром, двубортные шинели с "венгерской" вышивкой, офицеры дополняли свой образ элегантной тростью. Англичан легко отличить по шапкам-нансеновкам, названных в честь полярника Фритьофа Нансена. Их еще звали норвежками или колчаковками. Японские солдаты и офицеры носили зимой небрежно сшитые меховые длинные жилеты и легкие фуражки. Можно только догадываться, как они переносили сибирские морозы в такой экипировке", – рассказал Николай Дроздов.
Вступление конных частей Красной Армии в Казань. 1918 год - РИА Новости, 1920, 18.01.2018
18 января 2018, 10:57Великое противостояние
Гражданская война и военная интервенция 1917-1922 годов в РоссииГражданская война и военная интервенция 1917-1922 годов в России — вооруженная борьба за власть между представителями различных классов, социальных слоев и групп бывшей Российской империи при участии войск Четверного союза и Антанты.
В хронике зафиксированы тренировки рукопашных боев японских солдат в защитных стеганых жилетах. В красноярском эпизоде фильма итальянские солдаты бегают по улицам зимнего города. Американцы устраивали настоящее родео: укрощали диких лошадей и даже быков. Кроме того, солдаты и пленные делали гимнастику, боксировали, играли в футбол. Среди жителей дальневосточных городов видны многочисленные фигуры китайцев, занятые погрузочно-разгрузочными работами.
По словам исследователей, в хронику попала джигитовка казаков атамана Ивана Калмыкова – скачка на лошадях с исполнением акробатических трюков. В одной из сцен двое казаков, стоя на конях, ловко управляются с пиками.
Историки СФУ установили, что помимо Красноярска съемки велись во Владивостоке, Хабаровске, в Спасском, на станции Пограничная в Никольске (нынешний Уссурийск), в Харбине, на Кругобайкальской железной дороге, в Иркутске, Омске, Екатеринбурге и Уфе.
500000
Обсудить 2
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский федеральный университет
Рекомендуем
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
Актер Михаил Ефремов
Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
Офис компании Яндекс в Москве
Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
Актриса Мария Горбань (справа)
Звезда сериала "Кухня" поразила фанатов откровенным фото
Ребенок в больнице
Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Для россиян создадут облегченную версию вакцины от коронавируса
Татьяна Брухунова
Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
Адресная строка веб-браузера
Поисковик "Спутник" прекратил работу
Актер Михаил Ефремов
Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве
Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Для россиян создадут облегченную версию вакцины от коронавируса
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
Лента новостейМолния