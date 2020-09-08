Samsung показал смартфон с гигантским аккумулятором и "дырявым" экраном
13:27 08.09.2020 (обновлено: 14:36 08.09.2020)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Компания Samsung представила свой новый смартфон с аккумулятором на семь тысяч мАч. Что интересно, для Galaxy M51 продажи в России стали первыми в мире, отмечает производитель.
Новинка получила большой 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus с разрешением FullHD+. Фронтальная камера представляет собой врезанный в матрицу глазок, производитель называет это решение Infinity-O. Смартфон, в отличие от многих моделей линейки M, построен на чипсете от Qualcomm — Snapdragon 730. В устройстве шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, последнюю можно расширить с помощью карты памяти.
Galaxy M51 модуль камеры на четыре сенсора — 64, 12, пять и пять мегапикселей. В смартфоне есть все современные беспроводные интерфейсы, в их числе и NFC. Главная особенность, конечно, батарея огромной емкости на семь тысяч мАч, чего нет у конкурентов. Смартфон имеет все шансы проработать до трех суток. Зарядить такой аккумулятор поможет быстрый блок питания с мощностью на 25 Вт.
Смартфон хотя и формально относится к доступной линейке устройств, недешев. Рекомендованная цена в России — 29 990 тысяч рублей. Galaxy M51 уже поступил в продажу.
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