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https://ria.ru/20200908/samsung-galaxy-m51-1576931271.html
Samsung показал смартфон с гигантским аккумулятором и "дырявым" экраном
Компания Samsung представила свой новый смартфон с аккумулятором на семь тысяч мАч. Что интересно, для Galaxy M51 продажи в России стали первыми в мире,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:27
2020-09-08T14:36
риа наука
samsung
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> представила свой новый смартфон с аккумулятором на семь тысяч мАч. Что интересно, для Galaxy M51 продажи в России стали первыми в мире, отмечает <u><a href="https://news.samsung.com/ru/samsung-%d0%bfpredstavlyaet-moshniy-smartphon-galaxy-m51" target="_blank">производитель</a></u>.Новинка получила большой 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus с разрешением FullHD+. Фронтальная камера представляет собой врезанный в матрицу глазок, производитель называет это решение Infinity-O. Смартфон, в отличие от многих моделей линейки M, построен на чипсете от <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> — Snapdragon 730. В устройстве шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, последнюю можно расширить с помощью карты памяти.Galaxy M51 модуль камеры на четыре сенсора — 64, 12, пять и пять мегапикселей. В смартфоне есть все современные беспроводные интерфейсы, в их числе и NFC. Главная особенность, конечно, батарея огромной емкости на семь тысяч мАч, чего нет у конкурентов. Смартфон имеет все шансы проработать до трех суток. Зарядить такой аккумулятор поможет быстрый блок питания с мощностью на 25 Вт.Смартфон хотя и формально относится к доступной линейке устройств, недешев. Рекомендованная цена в России — 29 990 тысяч рублей. Galaxy M51 уже поступил в продажу.
https://ria.ru/20200901/smartfon-1576595454.html
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samsung, гаджеты, технологии

Samsung показал смартфон с гигантским аккумулятором и "дырявым" экраном

13:27 08.09.2020 (обновлено: 14:36 08.09.2020)
8058
© Фото : SamsungCмартфон Galaxy M51
Cмартфон Galaxy M51 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Samsung
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Компания Samsung представила свой новый смартфон с аккумулятором на семь тысяч мАч. Что интересно, для Galaxy M51 продажи в России стали первыми в мире, отмечает производитель.
Новинка получила большой 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus с разрешением FullHD+. Фронтальная камера представляет собой врезанный в матрицу глазок, производитель называет это решение Infinity-O. Смартфон, в отличие от многих моделей линейки M, построен на чипсете от Qualcomm — Snapdragon 730. В устройстве шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, последнюю можно расширить с помощью карты памяти.
Galaxy M51 модуль камеры на четыре сенсора — 64, 12, пять и пять мегапикселей. В смартфоне есть все современные беспроводные интерфейсы, в их числе и NFC. Главная особенность, конечно, батарея огромной емкости на семь тысяч мАч, чего нет у конкурентов. Смартфон имеет все шансы проработать до трех суток. Зарядить такой аккумулятор поможет быстрый блок питания с мощностью на 25 Вт.
Смартфон хотя и формально относится к доступной линейке устройств, недешев. Рекомендованная цена в России — 29 990 тысяч рублей. Galaxy M51 уже поступил в продажу.
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 18:01
Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2
105106119
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РИА НаукаSamsungгаджетыТехнологии
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