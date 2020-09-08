https://ria.ru/20200908/samsung-galaxy-m51-1576931271.html

Samsung показал смартфон с гигантским аккумулятором и "дырявым" экраном

Компания Samsung представила свой новый смартфон с аккумулятором на семь тысяч мАч. Что интересно, для Galaxy M51 продажи в России стали первыми в мире,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:27

2020-09-08T13:27

2020-09-08T14:36

риа наука

samsung

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576929970_0:0:1217:684_1400x0_80_0_0_7e81438c513f3b1ed775af62a00ba58b.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> представила свой новый смартфон с аккумулятором на семь тысяч мАч. Что интересно, для Galaxy M51 продажи в России стали первыми в мире, отмечает <u><a href="https://news.samsung.com/ru/samsung-%d0%bfpredstavlyaet-moshniy-smartphon-galaxy-m51" target="_blank">производитель</a></u>.Новинка получила большой 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus с разрешением FullHD+. Фронтальная камера представляет собой врезанный в матрицу глазок, производитель называет это решение Infinity-O. Смартфон, в отличие от многих моделей линейки M, построен на чипсете от <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> — Snapdragon 730. В устройстве шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, последнюю можно расширить с помощью карты памяти.Galaxy M51 модуль камеры на четыре сенсора — 64, 12, пять и пять мегапикселей. В смартфоне есть все современные беспроводные интерфейсы, в их числе и NFC. Главная особенность, конечно, батарея огромной емкости на семь тысяч мАч, чего нет у конкурентов. Смартфон имеет все шансы проработать до трех суток. Зарядить такой аккумулятор поможет быстрый блок питания с мощностью на 25 Вт.Смартфон хотя и формально относится к доступной линейке устройств, недешев. Рекомендованная цена в России — 29 990 тысяч рублей. Galaxy M51 уже поступил в продажу.

https://ria.ru/20200901/smartfon-1576595454.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, гаджеты, технологии