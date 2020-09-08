https://ria.ru/20200908/psikhdispanser-1576911381.html

Принудительно помещенную в красноярский психдиспансер девочку отпустили

Школьницу, помещенную принудительно на минувшей неделе в психоневрологический диспансер в Красноярске по решению суда, отпустили домой, где она останется под... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:00

2020-09-08T10:00

2020-09-08T16:42

андрей клишас

красноярский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Школьницу, помещенную принудительно на минувшей неделе в психоневрологический диспансер в Красноярске по решению суда, отпустили домой, где она останется под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сенатор от Красноярского края <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Суд в Красноярске 1 сентября удовлетворил просьбу главного врача Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1 и постановил поместить туда для обследования школьницу, якобы причастную к планированию нападения на школу. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что силовики заподозрили 14-летнюю девочку из Красноярска в подготовке нападения в школе с еще несколькими подростками. В региональном главке ФСБ и СК не стали комментировать ситуацию."Несовершеннолетняя, которая принудительно была помещена в медучреждение в Красноярске, находится дома. Я обсудил с Красноярском возникшую ситуацию и считаю, что принудительная госпитализация — исключительная мера. Ребенок должен находиться под наблюдением врачей, но дома", — заявил Клишас.По его словам, и он сам, и краевые власти, и уполномоченный по правам ребенка в крае будут держать эту ситуацию под контролем."Мы благодарны врачам, что они прислушались к нашему мнению", — добавил сенатор.Ранее детский омбудсмен в крае Ирина Мирошникова сообщила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a> не вмешивается в следственные действия силовиков по ситуации с девочкой, при этом держит ее на контроле.

https://ria.ru/20200127/1563906637.html

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красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, красноярский край, происшествия