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https://ria.ru/20200908/psikhdispanser-1576911381.html
Принудительно помещенную в красноярский психдиспансер девочку отпустили
Школьницу, помещенную принудительно на минувшей неделе в психоневрологический диспансер в Красноярске по решению суда, отпустили домой, где она останется под... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:00
2020-09-08T16:42
андрей клишас
красноярский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Школьницу, помещенную принудительно на минувшей неделе в психоневрологический диспансер в Красноярске по решению суда, отпустили домой, где она останется под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сенатор от Красноярского края <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Суд в Красноярске 1 сентября удовлетворил просьбу главного врача Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1 и постановил поместить туда для обследования школьницу, якобы причастную к планированию нападения на школу. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что силовики заподозрили 14-летнюю девочку из Красноярска в подготовке нападения в школе с еще несколькими подростками. В региональном главке ФСБ и СК не стали комментировать ситуацию."Несовершеннолетняя, которая принудительно была помещена в медучреждение в Красноярске, находится дома. Я обсудил с Красноярском возникшую ситуацию и считаю, что принудительная госпитализация — исключительная мера. Ребенок должен находиться под наблюдением врачей, но дома", — заявил Клишас.По его словам, и он сам, и краевые власти, и уполномоченный по правам ребенка в крае будут держать эту ситуацию под контролем."Мы благодарны врачам, что они прислушались к нашему мнению", — добавил сенатор.Ранее детский омбудсмен в крае Ирина Мирошникова сообщила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a> не вмешивается в следственные действия силовиков по ситуации с девочкой, при этом держит ее на контроле.
https://ria.ru/20200127/1563906637.html
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красноярский край
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андрей клишас, красноярский край, происшествия

Принудительно помещенную в красноярский психдиспансер девочку отпустили

10:00 08.09.2020 (обновлено: 16:42 08.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Школьницу, помещенную принудительно на минувшей неделе в психоневрологический диспансер в Красноярске по решению суда, отпустили домой, где она останется под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.
Суд в Красноярске 1 сентября удовлетворил просьбу главного врача Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1 и постановил поместить туда для обследования школьницу, якобы причастную к планированию нападения на школу. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что силовики заподозрили 14-летнюю девочку из Красноярска в подготовке нападения в школе с еще несколькими подростками. В региональном главке ФСБ и СК не стали комментировать ситуацию.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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"Несовершеннолетняя, которая принудительно была помещена в медучреждение в Красноярске, находится дома. Я обсудил с Красноярском возникшую ситуацию и считаю, что принудительная госпитализация — исключительная мера. Ребенок должен находиться под наблюдением врачей, но дома", — заявил Клишас.
По его словам, и он сам, и краевые власти, и уполномоченный по правам ребенка в крае будут держать эту ситуацию под контролем.
"Мы благодарны врачам, что они прислушались к нашему мнению", — добавил сенатор.
Ранее детский омбудсмен в крае Ирина Мирошникова сообщила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена по Красноярскому краю не вмешивается в следственные действия силовиков по ситуации с девочкой, при этом держит ее на контроле.
263144232
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Андрей КлишасКрасноярский крайПроисшествия
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