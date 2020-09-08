https://ria.ru/20200908/prigovor-1576933522.html

Актер Валерий Яременко прокомментировал приговор Ефремову

Актер Михаил Ефремов осудил сам себя страшнее любого суда, считает народный артист РФ Валерий Яременко. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:49

2020-09-08T13:49

2020-09-08T14:02

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> осудил сам себя страшнее любого суда, считает народный артист РФ Валерий Яременко.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии."Я хочу сказать, что в данной ситуации каждый из нас должен сделать правильный выбор и начать задумываться над тем, каким ты в этой жизни являешься человеком. И тебе нужно с самим собой, и с окружающими найти правильное сосуществование: есть преступление, есть наказание. Есть факт, в который сам человек себя облекает. Я думаю, как себя осудит Миша, и он это уже сделал, это самое страшное. Для себя я понимаю, что в каждой ситуации надо оставаться человеком", - сказал Яременко РИА Новости.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200908/udo-1576932280.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия