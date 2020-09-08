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В Москве при пожаре в квартире погиб человек
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на площади семь квадратных метров в столичной квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:05
2020-09-08T19:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб и один пострадал при пожаре на площади семь квадратных метров в столичной квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Пожар произошел на проспекте Вернадского, 64А. На данный момент он ликвидирован."Происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на втором этаже 16-этажного жилого дома. Площадь пожара составила семь квадратных метров. К сожалению, в результате пожара пострадал один и погиб один человек", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200907/pozhar-1576854058.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

19:05 08.09.2020
127
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал при пожаре на площади семь квадратных метров в столичной квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Москве.
Пожар произошел на проспекте Вернадского, 64А. На данный момент он ликвидирован.
"Происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на втором этаже 16-этажного жилого дома. Площадь пожара составила семь квадратных метров. К сожалению, в результате пожара пострадал один и погиб один человек", - сообщили в пресс-службе.
Место пожара в жилой доме в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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