https://ria.ru/20200908/pozhar-1576955212.html

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

Один человек погиб и один пострадал при пожаре на площади семь квадратных метров в столичной квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:05

2020-09-08T19:05

2020-09-08T19:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб и один пострадал при пожаре на площади семь квадратных метров в столичной квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Пожар произошел на проспекте Вернадского, 64А. На данный момент он ликвидирован."Происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на втором этаже 16-этажного жилого дома. Площадь пожара составила семь квадратных метров. К сожалению, в результате пожара пострадал один и погиб один человек", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200907/pozhar-1576854058.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия