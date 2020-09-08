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В здании православной церкви на востоке Украины возник пожар

Спасатели тушат пожар в здании Свято-Петропавловской церкви в городе Лиман Донецкой области Украины, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:00

2020-09-08T17:00

2020-09-08T17:00

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

украина

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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Спасатели тушат пожар в здании Свято-Петропавловской церкви в городе Лиман Донецкой области Украины, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям."Спасатели ликвидируют пожар в Свято-Петропавловской церкви в городе Лиман Донецкой области. Здание храма деревянное, наблюдалось плотное задымление. К тушению пожара привлечено 33 человека личного состава, девять единиц техники и цистерна для подвоза воды. По состоянию на 14:45 площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале Госслужбы по ЧС.Отмечается, что информации о жертвах или пострадавших не поступало.

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, украина