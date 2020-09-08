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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200908/postroyki-1576945858.html
В Подмосковье с начала года легализовали свыше 31 тысячи построек
С начала 2020 года в Московской области владельцы легализовали более 31 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:35
2020-09-08T16:35
новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> С начала 2020 года в Московской области владельцы легализовали более 31 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/pochti-32-tysjachi-postroek-podmoskovja-legalizovali/" target="_blank">"360"</a>.Отмечается, что областное правительство помогло владельцам построек легализовать свое имущество, поскольку они не знали правил и тонкостей. Специально созданные рабочие группы пришли им на помощь.Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова напомнила, что эта кампания началась четыре года назад и дала хороший результат. Дмитровский и Раменский округа, Солнечногорск, Наро-Фоминск и Истра стали лидерами в работе."Еще в начале кампании в реестре объектов без прав было более 900 тысяч объектов. Они были выявлены на аэрофотосъемке и проработаны с ФНС и Росреестром", – обратила внимание министр.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье с начала года легализовали свыше 31 тысячи построек

16:35 08.09.2020
778
© РИА Новости / Александр ВильфВид на дачный поселок в Московской области
Вид на дачный поселок в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С начала 2020 года в Московской области владельцы легализовали более 31 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что областное правительство помогло владельцам построек легализовать свое имущество, поскольку они не знали правил и тонкостей. Специально созданные рабочие группы пришли им на помощь.
Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова напомнила, что эта кампания началась четыре года назад и дала хороший результат. Дмитровский и Раменский округа, Солнечногорск, Наро-Фоминск и Истра стали лидерами в работе.
"Еще в начале кампании в реестре объектов без прав было более 900 тысяч объектов. Они были выявлены на аэрофотосъемке и проработаны с ФНС и Росреестром", – обратила внимание министр.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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