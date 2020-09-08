https://ria.ru/20200908/politzaklyuchennye-1576925932.html

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии: с каждым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:29

2020-09-08T12:29

2020-09-08T12:29

протесты в белоруссии

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>: с каждым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным", - сказал он журналистам, комментируя призывы освободить политзаключенных в Белоруссии.Он подчеркнул, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки."Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/lukashenko-1576910613.html

sizif8 Вражеская агентура не может быть политзаключенным по определению. 37

Olga Nechaeva Почему вы ориентируется на Лукашенко, а не на наш народ? Почему в мире происходит такая несправедливость? Неужели нельзя назвать белое белым, а чёрное чёрным? 24

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, белоруссия, в мире