https://ria.ru/20200908/politzaklyuchennye-1576925932.html
В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии
В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии: с каждым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:29
2020-09-08T12:29
2020-09-08T12:29
протесты в белоруссии
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>: с каждым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным", - сказал он журналистам, комментируя призывы освободить политзаключенных в Белоруссии.Он подчеркнул, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки."Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/lukashenko-1576910613.html
sizif8
Вражеская агентура не может быть политзаключенным по определению.
37
Olga Nechaeva
Почему вы ориентируется на Лукашенко, а не на наш народ? Почему в мире происходит такая несправедливость? Неужели нельзя назвать белое белым, а чёрное чёрным?
24
10
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, белоруссия, в мире