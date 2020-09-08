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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/politzaklyuchennye-1576925932.html
В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии
В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии: с каждым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:29
2020-09-08T12:29
протесты в белоруссии
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>: с каждым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным", - сказал он журналистам, комментируя призывы освободить политзаключенных в Белоруссии.Он подчеркнул, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки."Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/lukashenko-1576910613.html
Вражеская агентура не может быть политзаключенным по определению.
37
Почему вы ориентируется на Лукашенко, а не на наш народ? Почему в мире происходит такая несправедливость? Неужели нельзя назвать белое белым, а чёрное чёрным?
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белоруссия
РИА Новости
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дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии

12:29 08.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии: с каждым случаем надо разбираться отдельно, а не вешать ярлыки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным", - сказал он журналистам, комментируя призывы освободить политзаключенных в Белоруссии.
Он подчеркнул, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки.
"Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии", - сказал Песков.
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Обсудить 10
Протесты в БелоруссииДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вражеская агентура не может быть политзаключенным по определению.
8 сентября, 12:30
sizif8sizif8
19000018
Почему вы ориентируется на Лукашенко, а не на наш народ? Почему в мире происходит такая несправедливость? Неужели нельзя назвать белое белым, а чёрное чёрным?
8 сентября, 12:37
Olga NechaevaOlga Nechaeva
11010012
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