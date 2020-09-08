https://ria.ru/20200908/pokhorony-1576939563.html

Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева

Актриса Анна Фроловцева рассказала, почему не смогла прийти на прощание с Борисом Клюевым. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:02

2020-09-08T15:02

2020-09-08T15:53

культура

анна фроловцева

борис клюев

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="https://ria.ru/person_anna-frolovtseva/" target="_blank">Анна Фроловцева</a> рассказала, почему не смогла прийти на прощание с <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Клюевым</a>.Артистка заявила, что находится дома в ожидании результата теста на коронавирус. "Я дома. Немножечко простывшая. Анализ сдала", — сказала Фроловцева в беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>". Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием.Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где артист работал с 1969 года.Помимо многочисленных работ в театре и кино Борис Клюев сыграл Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины". Фроловцева играла в сериале его жену Галину.

https://ria.ru/20200907/klyuev-1576858569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна фроловцева, борис клюев