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https://ria.ru/20200908/pokhorony-1576939563.html
Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Актриса Анна Фроловцева рассказала, почему не смогла прийти на прощание с Борисом Клюевым. РИА Новости, 08.09.2020
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культура
анна фроловцева
борис клюев
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="https://ria.ru/person_anna-frolovtseva/" target="_blank">Анна Фроловцева</a> рассказала, почему не смогла прийти на прощание с <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Клюевым</a>.Артистка заявила, что находится дома в ожидании результата теста на коронавирус. "Я дома. Немножечко простывшая. Анализ сдала", — сказала Фроловцева в беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>". Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием.Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где артист работал с 1969 года.Помимо многочисленных работ в театре и кино Борис Клюев сыграл Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины". Фроловцева играла в сериале его жену Галину.
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анна фроловцева, борис клюев

Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева

15:02 08.09.2020 (обновлено: 15:53 08.09.2020)
29950
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Актриса Анна Фроловцева рассказала, почему не смогла прийти на прощание с Борисом Клюевым.
Артистка заявила, что находится дома в ожидании результата теста на коронавирус.
"Я дома. Немножечко простывшая. Анализ сдала", — сказала Фроловцева в беседе с телеканалом "360".
Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием.
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 10:07Культура
Ученик Клюева рассказал о происхождении фразы "Египетская сила"
Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где артист работал с 1969 года.
Помимо многочисленных работ в театре и кино Борис Клюев сыграл Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины". Фроловцева играла в сериале его жену Галину.
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КультураАнна ФроловцеваБорис Клюев
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