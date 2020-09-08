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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200908/podtopleniya-1576949867.html
Москва с мая пережила двойную норму осадков без системных подтоплений
Почти в два раза больше нормы осадков выпало в Москве с мая, при этом системных подтоплений дорог в городе не было, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:40
2020-09-08T17:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Почти в два раза больше нормы осадков выпало в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с мая, при этом системных подтоплений дорог в городе не было, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Посмотрите, с мая месяца и по сегодняшний день на Москву пришлось осадков примерно в 1,8 раза суммарно больше среднегодовых наблюдений", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что были периоды, когда искусственно где-то водоприемные устройства забивались и тогда создавались такие дискомфортные условия."Но системного подтопления не было. Мы видим то в одном месте, то в другом появляются скопления воды. Наша московская сеть является одной из самых прогрессивных в мировой практике. Сказать, что надо сегодня что-то расширять — это практически невозможно, сетью накрыт весь город", — добавил заммэра.По его словам, отличие московской системы стоков в том, что бытовые уходят по одной системе канализации, а поверхностные стоки уходят по другой."По многим показателям последние 10 лет мы достигли уровня по качеству сброса стоков где-то процентов на 80, а где-то и в 2 раза улучшили ситуацию очистки воды по сбросам", — отметил заммэра.
https://ria.ru/20200605/1572497151.html
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жкх, петр бирюков

Москва с мая пережила двойную норму осадков без системных подтоплений

17:40 08.09.2020
27
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти в два раза больше нормы осадков выпало в Москве с мая, при этом системных подтоплений дорог в городе не было, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Посмотрите, с мая месяца и по сегодняшний день на Москву пришлось осадков примерно в 1,8 раза суммарно больше среднегодовых наблюдений", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что были периоды, когда искусственно где-то водоприемные устройства забивались и тогда создавались такие дискомфортные условия.
"Но системного подтопления не было. Мы видим то в одном месте, то в другом появляются скопления воды. Наша московская сеть является одной из самых прогрессивных в мировой практике. Сказать, что надо сегодня что-то расширять — это практически невозможно, сетью накрыт весь город", — добавил заммэра.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
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В Москве побит полувековой рекорд по осадкам
По его словам, отличие московской системы стоков в том, что бытовые уходят по одной системе канализации, а поверхностные стоки уходят по другой.
"По многим показателям последние 10 лет мы достигли уровня по качеству сброса стоков где-то процентов на 80, а где-то и в 2 раза улучшили ситуацию очистки воды по сбросам", — отметил заммэра.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр Бирюков
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