https://ria.ru/20200908/podtopleniya-1576949867.html

Москва с мая пережила двойную норму осадков без системных подтоплений

Почти в два раза больше нормы осадков выпало в Москве с мая, при этом системных подтоплений дорог в городе не было, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:40

2020-09-08T17:40

2020-09-08T17:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Почти в два раза больше нормы осадков выпало в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с мая, при этом системных подтоплений дорог в городе не было, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Посмотрите, с мая месяца и по сегодняшний день на Москву пришлось осадков примерно в 1,8 раза суммарно больше среднегодовых наблюдений", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что были периоды, когда искусственно где-то водоприемные устройства забивались и тогда создавались такие дискомфортные условия."Но системного подтопления не было. Мы видим то в одном месте, то в другом появляются скопления воды. Наша московская сеть является одной из самых прогрессивных в мировой практике. Сказать, что надо сегодня что-то расширять — это практически невозможно, сетью накрыт весь город", — добавил заммэра.По его словам, отличие московской системы стоков в том, что бытовые уходят по одной системе канализации, а поверхностные стоки уходят по другой."По многим показателям последние 10 лет мы достигли уровня по качеству сброса стоков где-то процентов на 80, а где-то и в 2 раза улучшили ситуацию очистки воды по сбросам", — отметил заммэра.

https://ria.ru/20200605/1572497151.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков