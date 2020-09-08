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Солист Little Big Антон Лиссов рассказал, что впервые станет отцом
41-летний солист группы Little Big Антон Лиссов выложил в Instagram фотографию с женой Анжеликой Ивановой и сообщил, что пара ожидает появления первенца. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:35
2020-09-08T12:35
little big
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> 41-летний солист группы Little Big Антон Лиссов выложил в <a href="https://www.instagram.com/p/CE2Bezrjcwk/">Instagram</a> фотографию с женой Анжеликой Ивановой и сообщил, что пара ожидает появления первенца. На снимке у супруги музыканта уже заметен округлившийся живот. "Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу: — ПАЦАН! Ждем скоро! Ну что, как назовем?" — задал вопрос подписчикам Лиссов. Поклонники радостно восприняли заявление артиста и поздравили пару. "Самая прекрасная новость за сегодня", — сообщила beloveddd. "Красавчики! Карантин использовали по максимуму! От души рад. Здоровья, терпения и удачи! Пусть у вас будет настоящая семья!" — прокомментировал vanyamercury. "Желаю, чтобы вы сохранили свои отношения на всю жизнь, в отличие от Ильи", — пожелала natka.lavina, припомнив недавнюю новость о разводе другого солиста Little Big Ильи Прусикина.Некоторые пользователи Instagram предложили свои варианты имени для будущего ребенка."Мирослав, Святослав, Мстислав, Мирон, Владислав", — написал tch.malenky. "Может как богатыри, ну там Добрыня, Илья…" — подала идею marinochka4410. "Назовите Ильич", — пошутил jeffersonsity. Известно, что за плечами Антона Лиссова уже есть неудачный брак, который закончился в 2018 году. Весной 2020 года поклонники музыканта прямо в день <a href="https://ria.ru/tag_svadba" target="_blank">свадьбы</a> узнали, что он женился на фотографе Анжелике Ивановой.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/razvod-1576536648.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574618168.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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little big, шоу-бизнес

Солист Little Big Антон Лиссов рассказал, что впервые станет отцом

12:35 08.09.2020
1058
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастник группы Little Big Антон Лиссов
Участник группы Little Big Антон Лиссов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. 41-летний солист группы Little Big Антон Лиссов выложил в Instagram фотографию с женой Анжеликой Ивановой и сообщил, что пара ожидает появления первенца.
На снимке у супруги музыканта уже заметен округлившийся живот. "Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу: — ПАЦАН! Ждем скоро! Ну что, как назовем?" — задал вопрос подписчикам Лиссов.
Поклонники радостно восприняли заявление артиста и поздравили пару.
"Самая прекрасная новость за сегодня", — сообщила beloveddd.
"Красавчики! Карантин использовали по максимуму! От души рад. Здоровья, терпения и удачи! Пусть у вас будет настоящая семья!" — прокомментировал vanyamercury.
"Желаю, чтобы вы сохранили свои отношения на всю жизнь, в отличие от Ильи", — пожелала natka.lavina, припомнив недавнюю новость о разводе другого солиста Little Big Ильи Прусикина.
Стоп-кадр видео из YouTube-аккаунта TATARKA - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 16:05
"Не спонтанное решение". Солист Little Big объявил о разводе
Некоторые пользователи Instagram предложили свои варианты имени для будущего ребенка.
"Мирослав, Святослав, Мстислав, Мирон, Владислав", — написал tch.malenky.
"Может как богатыри, ну там Добрыня, Илья…" — подала идею marinochka4410.
"Назовите Ильич", — пошутил jeffersonsity.
Известно, что за плечами Антона Лиссова уже есть неудачный брак, который закончился в 2018 году. Весной 2020 года поклонники музыканта прямо в день свадьбы узнали, что он женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 20:53
Это рекорд. Клип Little Big стал самым популярным в YouTube "Евровидения"
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Little BigШоу-бизнес
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