https://ria.ru/20200908/peremirie-1576916065.html

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:00

2020-09-08T11:00

2020-09-08T11:00

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики три раза нарушили перемирие в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>).В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки со стороны ВФУ (вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> - ред.) количество нарушений режима прекращения огня составило три раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики использовали стрелковое оружие и гранатомет.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200905/dnr-1576811249.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире