Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/peremirie-1576916065.html
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:00
2020-09-08T11:00
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
<strong>ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики три раза нарушили перемирие в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>).В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки со стороны ВФУ (вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> - ред.) количество нарушений режима прекращения огня составило три раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики использовали стрелковое оружие и гранатомет.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200905/dnr-1576811249.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3818995dfa571c7cf9af42324156d599.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

11:00 08.09.2020
530
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) количество нарушений режима прекращения огня составило три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики использовали стрелковое оружие и гранатомет.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 09:57
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии соприкосновения
010000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
Украинский военный
В ДНР заявили об обстреле своих позиций силовиками
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным
Украшение новогодней елки
Федерация независимых профсоюзов оценила идею сделать 31 декабря выходным
Рекламный щит о строительстве железной дороги Китай-Лаос. 8 февраля 2020
"Пояс и путь" выработал иммунитет к COVID-19
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Китай бросил новый вызов США в освоении космоса
Врач
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Сотрудник полиции
Принудительно помещенную в красноярский психдиспансер девочку отпустили
Самолет Су-27
Российский истребитель поднимался на перехват самолетов США и Швеции
Стюардесса Алена Глухова
"Лучше, чем Ким": русская стюардесса впечатлила Сеть образом Кардашьян
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок
Телята овцебыков в вольере в селе Саскылах, отловленные для передачи в Магаданскую область
Отлов 25 телят-овцебыков на острове Большой Бегичев завершен
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России
Молодожены на смотровой площадке в Казани
Есть, молиться, любить, гулять: загадки и лучшие места Казани
Иван Охлобыстин
Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния