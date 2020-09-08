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https://ria.ru/20200908/peremirie-1576908821.html
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики после девяти дней соблюдения перемирия один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:57
2020-09-08T08:57
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики после девяти дней соблюдения перемирия один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a>, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>).Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики в понедельник нарушили перемирие, открыв огонь по позициям ЛНР у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."За 7 сентября со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> зафиксирован один обстрел", - отметил собеседник агентства.Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из крупнокалиберного пулемета в направлении подконтрольного ЛНР поселка Голубовское.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что с 29 августа не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200907/obstrel-1576887474.html
донбасс
луганская народная республика
украина
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки

08:57 08.09.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики после девяти дней соблюдения перемирия один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики в понедельник нарушили перемирие, открыв огонь по позициям ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе.
"За 7 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из крупнокалиберного пулемета в направлении подконтрольного ЛНР поселка Голубовское.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что с 29 августа не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 16:43
В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок
001030
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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