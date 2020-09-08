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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200908/pandemiya-1576926018.html
"Пояс и путь" выработал иммунитет к COVID-19
Китайская интеграционная инициатива "Один пояс, один путь" 7 сентября отмечает свой седьмой день рождения. Менее, чем за десятилетие она не только получила... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:52
2020-09-08T12:52
россия-китай: главное
коронавирус в россии
китай
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<strong>МОСКВА, 8 сен -<a href="https://www.sinorusfocus.com/"> Проект "Россия-Китай: Главное"</a></strong>. Китайская интеграционная инициатива "Один пояс, один путь" 7 сентября отмечает свой седьмой день рождения. Менее, чем за десятилетие она не только получила широкое международное признание (по состоянию на май 200 документов в рамках инициативы с КНР подписали 138 стран и 30 международных организаций), но и доказала свою жизнеспособность, в особенности – высокий потенциал реагирования на быстро меняющуюся глобальную обстановку. Доказательство тому – "иммунитет", стремительно выработанный участниками инициативы к пандемии новой <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусной пневмонии</a>. Перед лицом кризиса в сфере глобального здравоохранения и небывалой за десятилетия стагнации в мировой экономике страны-участницы ОП-ОП не просто не заморозили сотрудничество в рамках инициативы, но и превратили ее в инструмент борьбы с новыми вызовами.С самого начала пандемии Китай и страны ОП-ОП начали делиться друг с другом противоэпидемической экипировкой, тестами на коронавирус, лекарственными препаратами, медицинской техникой. Не остановились товарные потоки. По данным Железнодорожной корпорации Китая, в первом полугодии 2020 года число грузовых поездов, которые курсируют между Китаем и европейскими странами через Россию и Казахстан, увеличилось на 36% в годовом исчислении. Когда не летали самолеты, эти экспресс-поезда перевезли более 27 тысяч тонн материалов для борьбы с коронавирусной инфекцией, что во многом позволило ликвидировать дефицит защитных костюмов и масок на местах. Кроме средств защиты, КНР командировала своих медицинских экспертов в Россию, Камбоджу, Италию, Иран, Сербию, Пакистан, Лаос, Ирак. Китай регулярно организовывал видеоконференции для обмена опытом борьбы с новой инфекцией с зарубежными врачами. Обсуждали профилактику, диагностику и лечение заболевания.Наблюдатели отмечают, что в брошенном коронавирусом вызове участники ОП-ОП нашли новые возможности. Значительно укреплено не только сотрудничество в сфере общественного здравоохранения. "Эпидемия коронавируса нового типа выявила недостатки инфраструктуры в сфере здравоохранения и телекоммуникаций. Ответом на них в рамках ОП-ОП стали инициативы "цифрового Шелкового пути" и "Шелкового пути здоровья", которые могут сыграть весомую роль в глобальном и региональном посткоронавирусном восстановлении", - отмечает представитель консалтинговой корпорации EY Global Джейн Ян.Более того, несмотря на пандемию коронавируса, странам ОП-ОП удалось сохранить стабильное экономическое взаимодействие. Да, по оценкам аналитиков, одна пятая всех проектов ОП-ОП столкнулась с препятствиями из-за пандемии: сказались ограничения в авиасообщении, локальные противоэпидемические меры. Тем не менее, внешнеторговый оборот между Китаем и странами ОП-ОП с января по апрель 2020 года составил 2,76 триллиона юаней (403 миллиарда долларов) - это увеличение на 0,9% в годовом выражении. Объем китайских инвестиций в страны ОП-ОП за семь месяцев этого года составил 10,27 миллиарда долларов, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В рамках инициативы не остановлено осуществление инфраструктурных проектов. Железная дорога Венгрия—Сербия, мост Падма между Китаем и Бангладеш, первый тоннель железной дороги Китай—Лаос строятся с соблюдением всех противоэпидемических мер. Продолжается строительство второго этапа Китайско-пакистанского экономического коридора, на объектах которого работают 40 тысяч пакистанских и 7 тысяч китайских рабочих. Один из этих объектов поставляет треть электроэнергии Пакистана. Практическое сотрудничество между Китаем и Россией тоже показывает подъем. В первом квартале 2020 года объем двусторонней торговли увеличился на 3,4% и достиг 25,35 миллиарда долларов. Значительно вырос объем экспорта российской нефти и угля в КНР.Делая инвестиции и расширяя подрядные работы за рубежом, Китай одновременно продолжает открывать свои рынки для иностранных партнеров. Так, на проходящей сейчас в Пекине Китайской международной выставке торговли услугами КНР заявила, что в ближайшие 15 лет намерена импортировать услуг на 10 триллионов долларов. Несомненно, что новые горизонты китайского рынка откроются для зарубежного капитала на очередной Китайской международной импортной ЭКСПО, которая стартует в начале ноября и обещает стать крупнейшим глобальным событием в сфере торговли после начала пандемии коронавируса.Очевидно, что высокая способность "Одного пояса, одного пути" адаптироваться к меняющейся международной обстановке и "вырабатывать иммунитет" на новые вызовы породит новые проекты в рамках инициативы. Новые интересные стратегии вполне могут быть озвучены на третьем высоком саммите ОП-ОП, проведение которого запланировано на лето следующего года. Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что новые концепты будут направлены на поддержку глобального сотрудничества, сдерживание "политики разрыва" и растущей тенденции к деглобализации, которые могут значительно затруднить посткоронавирусное возрождение мира.Елизавета Петрова/Константин Щепин, проект "Россия-Китай: события и комментарии"
https://ria.ru/20200827/sotrudnichestvo-1576394220.html
https://ria.ru/20200907/batareyki-1576886853.html
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коронавирус в россии, китай

"Пояс и путь" выработал иммунитет к COVID-19

12:52 08.09.2020
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© AFP 2020 / Aidan JonesРекламный щит о строительстве железной дороги Китай-Лаос. 8 февраля 2020
Рекламный щит о строительстве железной дороги Китай-Лаос. 8 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AFP 2020 / Aidan Jones
МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская интеграционная инициатива "Один пояс, один путь" 7 сентября отмечает свой седьмой день рождения. Менее, чем за десятилетие она не только получила широкое международное признание (по состоянию на май 200 документов в рамках инициативы с КНР подписали 138 стран и 30 международных организаций), но и доказала свою жизнеспособность, в особенности – высокий потенциал реагирования на быстро меняющуюся глобальную обстановку. Доказательство тому – "иммунитет", стремительно выработанный участниками инициативы к пандемии новой коронавирусной пневмонии. Перед лицом кризиса в сфере глобального здравоохранения и небывалой за десятилетия стагнации в мировой экономике страны-участницы ОП-ОП не просто не заморозили сотрудничество в рамках инициативы, но и превратили ее в инструмент борьбы с новыми вызовами.
С самого начала пандемии Китай и страны ОП-ОП начали делиться друг с другом противоэпидемической экипировкой, тестами на коронавирус, лекарственными препаратами, медицинской техникой. Не остановились товарные потоки. По данным Железнодорожной корпорации Китая, в первом полугодии 2020 года число грузовых поездов, которые курсируют между Китаем и европейскими странами через Россию и Казахстан, увеличилось на 36% в годовом исчислении. Когда не летали самолеты, эти экспресс-поезда перевезли более 27 тысяч тонн материалов для борьбы с коронавирусной инфекцией, что во многом позволило ликвидировать дефицит защитных костюмов и масок на местах. Кроме средств защиты, КНР командировала своих медицинских экспертов в Россию, Камбоджу, Италию, Иран, Сербию, Пакистан, Лаос, Ирак. Китай регулярно организовывал видеоконференции для обмена опытом борьбы с новой инфекцией с зарубежными врачами. Обсуждали профилактику, диагностику и лечение заболевания.
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Наблюдатели отмечают, что в брошенном коронавирусом вызове участники ОП-ОП нашли новые возможности. Значительно укреплено не только сотрудничество в сфере общественного здравоохранения. "Эпидемия коронавируса нового типа выявила недостатки инфраструктуры в сфере здравоохранения и телекоммуникаций. Ответом на них в рамках ОП-ОП стали инициативы "цифрового Шелкового пути" и "Шелкового пути здоровья", которые могут сыграть весомую роль в глобальном и региональном посткоронавирусном восстановлении", - отмечает представитель консалтинговой корпорации EY Global Джейн Ян.
Более того, несмотря на пандемию коронавируса, странам ОП-ОП удалось сохранить стабильное экономическое взаимодействие. Да, по оценкам аналитиков, одна пятая всех проектов ОП-ОП столкнулась с препятствиями из-за пандемии: сказались ограничения в авиасообщении, локальные противоэпидемические меры. Тем не менее, внешнеторговый оборот между Китаем и странами ОП-ОП с января по апрель 2020 года составил 2,76 триллиона юаней (403 миллиарда долларов) - это увеличение на 0,9% в годовом выражении. Объем китайских инвестиций в страны ОП-ОП за семь месяцев этого года составил 10,27 миллиарда долларов, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В рамках инициативы не остановлено осуществление инфраструктурных проектов. Железная дорога Венгрия—Сербия, мост Падма между Китаем и Бангладеш, первый тоннель железной дороги Китай—Лаос строятся с соблюдением всех противоэпидемических мер. Продолжается строительство второго этапа Китайско-пакистанского экономического коридора, на объектах которого работают 40 тысяч пакистанских и 7 тысяч китайских рабочих. Один из этих объектов поставляет треть электроэнергии Пакистана. Практическое сотрудничество между Китаем и Россией тоже показывает подъем. В первом квартале 2020 года объем двусторонней торговли увеличился на 3,4% и достиг 25,35 миллиарда долларов. Значительно вырос объем экспорта российской нефти и угля в КНР.
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Делая инвестиции и расширяя подрядные работы за рубежом, Китай одновременно продолжает открывать свои рынки для иностранных партнеров. Так, на проходящей сейчас в Пекине Китайской международной выставке торговли услугами КНР заявила, что в ближайшие 15 лет намерена импортировать услуг на 10 триллионов долларов. Несомненно, что новые горизонты китайского рынка откроются для зарубежного капитала на очередной Китайской международной импортной ЭКСПО, которая стартует в начале ноября и обещает стать крупнейшим глобальным событием в сфере торговли после начала пандемии коронавируса.
Очевидно, что высокая способность "Одного пояса, одного пути" адаптироваться к меняющейся международной обстановке и "вырабатывать иммунитет" на новые вызовы породит новые проекты в рамках инициативы. Новые интересные стратегии вполне могут быть озвучены на третьем высоком саммите ОП-ОП, проведение которого запланировано на лето следующего года. Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что новые концепты будут направлены на поддержку глобального сотрудничества, сдерживание "политики разрыва" и растущей тенденции к деглобализации, которые могут значительно затруднить посткоронавирусное возрождение мира.
Елизавета Петрова/Константин Щепин, проект "Россия-Китай: события и комментарии"
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