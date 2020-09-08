https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576937118.html
Лукашенко не будет разговаривать с координационным советом оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом оппозиции, об этом он сообщил в интервью, выдержки из... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:32
2020-09-08T14:32
2020-09-08T14:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом оппозиции, об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>.По словам Лукашенко, которые приводит Бабаян, оппозиционеры хотят, чтобы все промышленные предприятия республики были уничтожены, а рабочие стали бы безработными.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/protesty-1576936559.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом оппозиции, об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян
.
"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают-это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина" - цитирует белорусского лидера Бабаян в его Telegram-канале.
По словам Лукашенко, которые приводит Бабаян, оппозиционеры хотят, чтобы все промышленные предприятия республики были уничтожены, а рабочие стали бы безработными.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.