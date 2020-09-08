https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576926583.html

На Украине заявили, что оппозиционеров насильно выдворили из Белоруссии

Представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, Марию Колесникову и Ивана Кравцова пытались скомпрометировать в глазах... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:37

2020-09-08T12:37

2020-09-08T12:37

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марию Колесникову</a> и Ивана Кравцова пытались скомпрометировать в глазах оппозиции, насильно выдворяя из Белоруссии, заявил во вторник на пресс-конференции замглавы министерства внутренних дел Украины <a href="https://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko" target="_blank">Антон Геращенко</a>.Ранее <a href="https://ria.ru/organization__171" target="_blank">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана.По его мнению, оппозиционеров пытались выдворить из страны насильно. "Это не была их добровольная воля - покинуть территорию Белоруссии. Это были провокационные действия, чтобы их скомпрометировать в глазах оппозиции", - подчеркнул Геращенко.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html

https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html

v.p.neznamov Долго, однако, Антон Геращенко сидел в засаде! Теперь, когда белорусские оппозиционеры дали деру из Беларуси, рупор киевского майдана стал на их защиту. 14

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белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире