На Украине заявили, что оппозиционеров насильно выдворили из Белоруссии
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КИЕВ, 8 сен – РИА Новости. Представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, Марию Колесникову и Ивана Кравцова пытались скомпрометировать в глазах оппозиции, насильно выдворяя из Белоруссии, заявил во вторник на пресс-конференции замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана.
"Их хотели скомпрометировать, что якобы они по собственной воле хотят покинуть территорию Белоруссии и бросить на произвол судьбы сотни тысяч, миллионы белорусов, которые поверили в то, что можно преодолеть режим (президента Александра - ред.) Лукашенко", - сказал Геращенко. Трансляция велась на странице МВД в Facebook.
По его мнению, оппозиционеров пытались выдворить из страны насильно. "Это не была их добровольная воля - покинуть территорию Белоруссии. Это были провокационные действия, чтобы их скомпрометировать в глазах оппозиции", - подчеркнул Геращенко.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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