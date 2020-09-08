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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576926583.html
На Украине заявили, что оппозиционеров насильно выдворили из Белоруссии
Представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, Марию Колесникову и Ивана Кравцова пытались скомпрометировать в глазах... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:37
2020-09-08T12:37
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марию Колесникову</a> и Ивана Кравцова пытались скомпрометировать в глазах оппозиции, насильно выдворяя из Белоруссии, заявил во вторник на пресс-конференции замглавы министерства внутренних дел Украины <a href="https://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko" target="_blank">Антон Геращенко</a>.Ранее <a href="https://ria.ru/organization__171" target="_blank">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана.По его мнению, оппозиционеров пытались выдворить из страны насильно. "Это не была их добровольная воля - покинуть территорию Белоруссии. Это были провокационные действия, чтобы их скомпрометировать в глазах оппозиции", - подчеркнул Геращенко.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html
Долго, однако, Антон Геращенко сидел в засаде! Теперь, когда белорусские оппозиционеры дали деру из Беларуси, рупор киевского майдана стал на их защиту.
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белоруссия
украина
РИА Новости
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мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

На Украине заявили, что оппозиционеров насильно выдворили из Белоруссии

12:37 08.09.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 сен – РИА Новости. Представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, Марию Колесникову и Ивана Кравцова пытались скомпрометировать в глазах оппозиции, насильно выдворяя из Белоруссии, заявил во вторник на пресс-конференции замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана.

"Их хотели скомпрометировать, что якобы они по собственной воле хотят покинуть территорию Белоруссии и бросить на произвол судьбы сотни тысяч, миллионы белорусов, которые поверили в то, что можно преодолеть режим (президента Александра - ред.) Лукашенко", - сказал Геращенко. Трансляция велась на странице МВД в Facebook.

По его мнению, оппозиционеров пытались выдворить из страны насильно. "Это не была их добровольная воля - покинуть территорию Белоруссии. Это были провокационные действия, чтобы их скомпрометировать в глазах оппозиции", - подчеркнул Геращенко.
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:31
Члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:24Протесты в Белоруссии
Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии
115400215
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Долго, однако, Антон Геращенко сидел в засаде! Теперь, когда белорусские оппозиционеры дали деру из Беларуси, рупор киевского майдана стал на их защиту.
8 сентября, 12:43
vv.p.neznamov
1200002
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