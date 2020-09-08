https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576925625.html

Два белорусских оппозиционера въехали на Украину

Представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль и проследовали на территорию Украины,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:26

2020-09-08T12:26

2020-09-08T12:32

протесты в белоруссии

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль и проследовали на территорию <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.Ранее Кравцов, Родненков и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на Украину. По данным белорусского Госпогранкомитета, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Белорусский Госпогранкомитет сообщил, что Кравцов и Родненков имеют вид на жительство на Украине. Замглавы украинского МВД <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Антон Геращенко</a> заявил, что Родненков и Кравцов не задерживались на территории Украины, они могут спокойно передвигаться по стране."В настоящее время граждане Республики Беларусь Родненков и Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля проследовали на территорию Украины", - говорится в сообщении погранслужбы.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576926172.html

https://ria.ru/20200908/politzaklyuchennye-1576925932.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский. Два других оппозиционера Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну. По словам Бычковского, они проехали через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка", где из-за особенностей этого участка границы стояли дополнительные наряды. 2020-09-08T12:26 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, украина, в мире