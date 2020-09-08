https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576922638.html
МВД Украины опровергло сообщения о задержании белорусских оппозиционеров
Представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов не задерживались на территории Украины, они могут спокойно... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:57
2020-09-08T11:57
2020-09-08T11:57
протесты в белоруссии
мвд украины
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов не задерживались на территории <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>, они могут спокойно передвигаться по стране, заявил во вторник на пресс-конференции замглавы украинского министерства внутренних дел <a href="https://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko" target="_blank">Антон Геращенко</a>.Ранее Кравцов, Родненков и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину. По данным ГПК, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины. Белорусский Госпогранкомитет сообщил, что Кравцов и Родненков имеют вид на жительство на Украине.По его словам, информация о задержании Родненкова и Кравцова является ложью. Геращенко добавил, что Колесникова была задержана на территории Белоруссии белорусскими спецслужбами, так как ее не удалось выдворить из страны.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200908/oppozitsionery-1576914965.html
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд украины, белоруссия, украина, в мире
КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.
Представители координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов не задерживались на территории Украины
, они могут спокойно передвигаться по стране, заявил во вторник на пресс-конференции замглавы украинского министерства внутренних дел Антон Геращенко
.
Ранее Кравцов, Родненков и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину. По данным ГПК, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины. Белорусский Госпогранкомитет сообщил, что Кравцов и Родненков имеют вид на жительство на Украине.
"Двое оппозиционеров сейчас находятся на территории Украины на пограничном пункте, они могут свободно передвигаться по территории Украины, их никто не задерживал", - сказал Геращенко. Трансляция велась на странице МВД в Facebook.
По его словам, информация о задержании Родненкова и Кравцова является ложью. Геращенко добавил, что Колесникова была задержана на территории Белоруссии белорусскими спецслужбами, так как ее не удалось выдворить из страны.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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