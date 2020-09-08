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https://ria.ru/20200908/obstrel-1576950077.html
В ДНР заявили об обстреле своих позиций силовиками
Украинские силовики во вторник обстреляли из стрелкового оружия позиции подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:43
2020-09-08T17:43
ситуация в днр и лнр
зайцево
донецкая народная республика
горловка
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики во вторник обстреляли из стрелкового оружия позиции подразделений Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>, заявил представитель военного ведомства ДНР."Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, преступники из батальона морской пехоты 36-й бригады... неприцельно обстреляли из стрелкового оружия наши позиции в районе населенного пункта Октябрь", - сказал журналистам представитель ведомства.Кроме того, по его словам, украинские силовики, находящиеся на позициях на линии соприкосновения, пытались прикрепить к БПЛА боеприпас ВОГ, в результате чего прогремел взрыв. Также был замечен пуск беспилотника в небе над населенным пунктом Зайцево на окраине подконтрольной ДНР <a href="http://ria.ru/location_Horlivka/" target="_blank" data-auto="true">Горловки</a>. "Отмечается использование командованием 35-й бригады БПЛА в районе <a href="http://ria.ru/location_Zajjcevo/" target="_blank" data-auto="true">Зайцево</a> Северное в направлении Зайцево Южное, предположительно, с целью проверки маскировки своих позиций", - добавил представитель Народной милиции ДНР.Он отметил, что подразделения ДНР ведут наблюдение за силовиками, строго соблюдая режим прекращения огня, на провокации не поддаются, но готовы к незамедлительным и адекватным действиям.С 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200905/dnr-1576811249.html
зайцево
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, зайцево, донецкая народная республика, горловка, в мире

В ДНР заявили об обстреле своих позиций силовиками

17:43 08.09.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли из стрелкового оружия позиции подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил представитель военного ведомства ДНР.
"Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, преступники из батальона морской пехоты 36-й бригады... неприцельно обстреляли из стрелкового оружия наши позиции в районе населенного пункта Октябрь", - сказал журналистам представитель ведомства.
Кроме того, по его словам, украинские силовики, находящиеся на позициях на линии соприкосновения, пытались прикрепить к БПЛА боеприпас ВОГ, в результате чего прогремел взрыв. Также был замечен пуск беспилотника в небе над населенным пунктом Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки. "Отмечается использование командованием 35-й бригады БПЛА в районе Зайцево Северное в направлении Зайцево Южное, предположительно, с целью проверки маскировки своих позиций", - добавил представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что подразделения ДНР ведут наблюдение за силовиками, строго соблюдая режим прекращения огня, на провокации не поддаются, но готовы к незамедлительным и адекватным действиям.
С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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