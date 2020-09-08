https://ria.ru/20200908/obstrel-1576950077.html

В ДНР заявили об обстреле своих позиций силовиками

Украинские силовики во вторник обстреляли из стрелкового оружия позиции подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:43

2020-09-08T17:43

2020-09-08T17:43

ситуация в днр и лнр

зайцево

донецкая народная республика

горловка

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики во вторник обстреляли из стрелкового оружия позиции подразделений Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>, заявил представитель военного ведомства ДНР."Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, преступники из батальона морской пехоты 36-й бригады... неприцельно обстреляли из стрелкового оружия наши позиции в районе населенного пункта Октябрь", - сказал журналистам представитель ведомства.Кроме того, по его словам, украинские силовики, находящиеся на позициях на линии соприкосновения, пытались прикрепить к БПЛА боеприпас ВОГ, в результате чего прогремел взрыв. Также был замечен пуск беспилотника в небе над населенным пунктом Зайцево на окраине подконтрольной ДНР <a href="http://ria.ru/location_Horlivka/" target="_blank" data-auto="true">Горловки</a>. "Отмечается использование командованием 35-й бригады БПЛА в районе <a href="http://ria.ru/location_Zajjcevo/" target="_blank" data-auto="true">Зайцево</a> Северное в направлении Зайцево Южное, предположительно, с целью проверки маскировки своих позиций", - добавил представитель Народной милиции ДНР.Он отметил, что подразделения ДНР ведут наблюдение за силовиками, строго соблюдая режим прекращения огня, на провокации не поддаются, но готовы к незамедлительным и адекватным действиям.С 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200905/dnr-1576811249.html

зайцево

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, зайцево, донецкая народная республика, горловка, в мире