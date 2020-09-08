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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200908/obninsk-1576960097.html
В Обнинске началось строительство комплекса Госархива РФ
Торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства архивного комплекса Госархива РФ, который будет одним из крупнейших в стране, состоялась... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T21:36
2020-09-08T21:36
калужская область
владислав шапша
строительство
андрей артизов
калужская область
обнинск
общество
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<strong>КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства архивного комплекса Госархива РФ, который будет одним из крупнейших в стране, состоялась во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинске</a> <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, сообщило правительство региона.Государственный архив РФ – это крупнейший федеральный архив, в хранилищах которого собраны уникальные документы разных эпох. Одной из главных его проблем стал дефицит площадей. В этой связи в конце 2018 года правительство России приняло решение о выделении из резервного фонда средств на начало проектирования архивного комплекса в Обнинске.Руководитель Федерального архивного агентства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Artizov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Артизов</a> на церемонии подчеркнул, что с развитием информационных технологий трансформируется и такая консервативная профессия, как хранитель национальной памяти. "Для того чтобы архивная служба России вступила в новую жизнь, нужна новая материально-техническая база. Мы сразу поддержали предложение Калужской области потому, что для строительства был предложен один из лучших участков, который даст полную возможность для реализации масштабного проекта", - заявил он.Общая площадь застройки составляет 3,84 гектара. Планируется возведение административного корпуса и архивохранилища. Площадь архива превысит 55 тысяч квадратных метров, в нем будут трудиться свыше 200 высококвалифицированных сотрудников. Оба здания оснастят современными системами безопасности. Планируется, что архивный комплекс станет одним из крупнейших в стране."Когда мы говорим о Калужской области, о ее инновационности, то понимаем, что здесь будут самые современные технологии хранения информации, которые помогут будущим поколениям сохранить все то богатство, которое есть в ваших руках", - заявил врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>, поблагодарив руководство Госархива РФ за выбор региона для реализации масштабного проекта.Сообщается, что в настоящее время на объекте задействовано 22 единицы техники, выполнены подготовительные работы: проложены временные дороги, подведено электричество и подключено водоснабжение, сформированы котлованы корпусов, ведется подготовка к началу монолитных работ. К концу текущего года планируется завершить строительство третьего этажа административного корпуса и второго этажа архива, информирует правительство региона.
https://ria.ru/20200908/zavod-1576959598.html
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калужская область
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владислав шапша, строительство, андрей артизов, калужская область, обнинск, общество

В Обнинске началось строительство комплекса Госархива РФ

21:36 08.09.2020
63
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода России. Обнинск
Города России. Обнинск - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости. Торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства архивного комплекса Госархива РФ, который будет одним из крупнейших в стране, состоялась во вторник в Обнинске Калужской области, сообщило правительство региона.
Государственный архив РФ – это крупнейший федеральный архив, в хранилищах которого собраны уникальные документы разных эпох. Одной из главных его проблем стал дефицит площадей. В этой связи в конце 2018 года правительство России приняло решение о выделении из резервного фонда средств на начало проектирования архивного комплекса в Обнинске.
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов на церемонии подчеркнул, что с развитием информационных технологий трансформируется и такая консервативная профессия, как хранитель национальной памяти. "Для того чтобы архивная служба России вступила в новую жизнь, нужна новая материально-техническая база. Мы сразу поддержали предложение Калужской области потому, что для строительства был предложен один из лучших участков, который даст полную возможность для реализации масштабного проекта", - заявил он.
Общая площадь застройки составляет 3,84 гектара. Планируется возведение административного корпуса и архивохранилища. Площадь архива превысит 55 тысяч квадратных метров, в нем будут трудиться свыше 200 высококвалифицированных сотрудников. Оба здания оснастят современными системами безопасности. Планируется, что архивный комплекс станет одним из крупнейших в стране.
"Когда мы говорим о Калужской области, о ее инновационности, то понимаем, что здесь будут самые современные технологии хранения информации, которые помогут будущим поколениям сохранить все то богатство, которое есть в ваших руках", - заявил врио губернатора Владислав Шапша, поблагодарив руководство Госархива РФ за выбор региона для реализации масштабного проекта.
Сообщается, что в настоящее время на объекте задействовано 22 единицы техники, выполнены подготовительные работы: проложены временные дороги, подведено электричество и подключено водоснабжение, сформированы котлованы корпусов, ведется подготовка к началу монолитных работ. К концу текущего года планируется завершить строительство третьего этажа административного корпуса и второго этажа архива, информирует правительство региона.
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Калужская областьВладислав ШапшаСтроительствоАндрей АртизовКалужская областьОбнинскОбщество
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