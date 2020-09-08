В Обнинске началось строительство комплекса Госархива РФ
КАЛУГА, 8 сен – РИА Новости. Торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства архивного комплекса Госархива РФ, который будет одним из крупнейших в стране, состоялась во вторник в Обнинске Калужской области, сообщило правительство региона.
Государственный архив РФ – это крупнейший федеральный архив, в хранилищах которого собраны уникальные документы разных эпох. Одной из главных его проблем стал дефицит площадей. В этой связи в конце 2018 года правительство России приняло решение о выделении из резервного фонда средств на начало проектирования архивного комплекса в Обнинске.
Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов на церемонии подчеркнул, что с развитием информационных технологий трансформируется и такая консервативная профессия, как хранитель национальной памяти. "Для того чтобы архивная служба России вступила в новую жизнь, нужна новая материально-техническая база. Мы сразу поддержали предложение Калужской области потому, что для строительства был предложен один из лучших участков, который даст полную возможность для реализации масштабного проекта", - заявил он.
Общая площадь застройки составляет 3,84 гектара. Планируется возведение административного корпуса и архивохранилища. Площадь архива превысит 55 тысяч квадратных метров, в нем будут трудиться свыше 200 высококвалифицированных сотрудников. Оба здания оснастят современными системами безопасности. Планируется, что архивный комплекс станет одним из крупнейших в стране.
"Когда мы говорим о Калужской области, о ее инновационности, то понимаем, что здесь будут самые современные технологии хранения информации, которые помогут будущим поколениям сохранить все то богатство, которое есть в ваших руках", - заявил врио губернатора Владислав Шапша, поблагодарив руководство Госархива РФ за выбор региона для реализации масштабного проекта.
Сообщается, что в настоящее время на объекте задействовано 22 единицы техники, выполнены подготовительные работы: проложены временные дороги, подведено электричество и подключено водоснабжение, сформированы котлованы корпусов, ведется подготовка к началу монолитных работ. К концу текущего года планируется завершить строительство третьего этажа административного корпуса и второго этажа архива, информирует правительство региона.