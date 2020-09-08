https://ria.ru/20200908/novatek-1576912105.html

"Новатэк" направит 300 миллионов рублей на развитие Мурманской области

Правительство Мурманской области и руководство ПАО "Новатэк" заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве, согласно которому на социально-экономическое... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:13

2020-09-08T10:13

2020-09-08T10:13

мурманская область

андрей чибис

леонид михельсон

новатэк

мурманская область

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>МУРМАНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> и руководство ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>" заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве, согласно которому на социально-экономическое развитие региона будет направлено 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства области.Подписи под документом поставили губернатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a> и председатель правления "Новатэка" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Mikhelson/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Михельсон</a>."В соглашении закреплено проведение определенных мероприятий, направленных на совершенствование и развитие комплексного социально-экономического потенциала Мурманской области и создание благоприятных условий для решения основных социальных задач. На эти цели до конца 2020 года будет направлено 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства будут выделены на развитие здравоохранения, спорта, реновацию и модернизацию МГТУ.Глава региона поблагодарил "Новатэк" за ресурсы, которые компания направляет на поддержку социальной сферы и, в частности, на модернизацию здравоохранения в период распространения коронавирусной инфекции."Для нас принципиально важно, чтобы развивалось образование, чтобы мы смогли готовить компетентные квалифицированные кадры в Мурманской области для работы на таких объектах как у вас. И чтобы, конечно, активно развивалось здравоохранение и спорт", – сказал Чибис.Михельсон в свою очередь отметил, что Мурманская область для компании – один из важнейших регионов присутствия."В непростое время мы поддержали медучреждения региона и не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы заинтересованы в развитии региона", – сказал Михельсон.Председатель правления "Новатэк" поблагодарил команду правительства Мурманской области за участие в принятии закона о создании территории опережающего развития "Столица Арктики". Выразил уверенность, что льготы, предоставленные резидентам, позволят активнее развиваться инвестиционным проектам в Кольском Заполярье.

https://ria.ru/20200430/1570826011.html

https://ria.ru/20200907/terminal-1576860250.html

мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чибис, леонид михельсон, новатэк, мурманская область, новости компаний - экономика, экономика