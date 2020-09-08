Омский врач заявил, что у Навального благоприятный прогноз после лечения
15:30 08.09.2020 (обновлено: 15:52 08.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи возле отделения острых отравлений Омской БСМП No1, где находится Алексей Навальный
ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Прогноз после лечения заболевания блогера Алексея Навального благоприятный, но сейчас сложно сказать, как скажется на его состоянии искусственная кома, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Ранее он отметил, что Навальный умер бы в первые часы, если бы был отравлен фосфорорганическим соединением.
"Предположительно, по опыту лечения таких состояний в нашей клинике, как правило, прогноз (после лечения заболевания, как у Навального,) благоприятный. Но сложно сказать, как скажется на его состоянии искусственная кома, потому что я не знаю текущего состояния пациента, я не знаю его статуса метаболического, клинического", - заявил Сабаев журналистам во вторник.
Медик добавил, что он принимал Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1, поэтому знает все о его лечении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.
В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.