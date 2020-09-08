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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576941291.html
Омский врач заявил, что у Навального благоприятный прогноз после лечения
Прогноз после лечения заболевания блогера Алексея Навального благоприятный, но сейчас сложно сказать, как скажется на его состоянии искусственная кома, заявил... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:30
2020-09-08T15:52
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>ОМСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Прогноз после лечения заболевания блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> благоприятный, но сейчас сложно сказать, как скажется на его состоянии искусственная кома, заявил главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.Ранее он отметил, что Навальный умер бы в первые часы, если бы был отравлен фосфорорганическим соединением.Медик добавил, что он принимал Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1, поэтому знает все о его лечении.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576935472.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576939743.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия

Омский врач заявил, что у Навального благоприятный прогноз после лечения

15:30 08.09.2020 (обновлено: 15:52 08.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи возле отделения острых отравлений Омской БСМП No1, где находится Алексей Навальный
Сотрудники скорой помощи возле отделения острых отравлений Омской БСМП No1, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Прогноз после лечения заболевания блогера Алексея Навального благоприятный, но сейчас сложно сказать, как скажется на его состоянии искусственная кома, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Ранее он отметил, что Навальный умер бы в первые часы, если бы был отравлен фосфорорганическим соединением.
"Предположительно, по опыту лечения таких состояний в нашей клинике, как правило, прогноз (после лечения заболевания, как у Навального,) благоприятный. Но сложно сказать, как скажется на его состоянии искусственная кома, потому что я не знаю текущего состояния пациента, я не знаю его статуса метаболического, клинического", - заявил Сабаев журналистам во вторник.
Медик добавил, что он принимал Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1, поэтому знает все о его лечении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Не было отравления – главный токсиколог Омской области о причине состояния Навального - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:12
Омский врач исключил возможность отравления Навального "Новичком"
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.
В понедельник, 7 сентября, берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 15:05
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Происшествия
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