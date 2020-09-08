Немецкая клиника не запрашивала информацию об анализах Навального
© REUTERS / Fabrizio BenschСотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Немецкая клиника не запрашивала никакую информацию о результатах анализов Алексея Навального, сообщил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.
"Они не вступали в контакт с 23 числа", - сказал Сабаев журналистам, отвечая на вопрос, запрашивала ли немецкая клиника какую-то информацию о Навальном после 23 августа.
"Единственный контакт - это наша беседа была по электронной почте. Больше никаких контактов не было", - пояснил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.