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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576928134.html
Глава МИД Украины считает, что Навальный попросит политубежище в Германии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что российский блогер Алексей Навальный попросит Германию предоставить ему политическое убежище, но если он обратится... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:53
2020-09-08T13:02
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
мид украины
германия
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> считает, что российский блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> попросит <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> предоставить ему политическое убежище, но если он обратится к <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a>, такое заявление будет рассмотрено.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в минувшую пятницу, отвечая на вопросы журналистов.Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отметила, что по ситуации с Навальным со стороны Германии нет единого источника получения информации, и ФРГ не предоставляла ни данные по запросу ГП РФ, ни экспертные заключения по обращениям медиков. Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявлял, что Германия может передать России запрашиваемую информацию по делу Навального, но это многоступенчатый процесс, в котором появляются новые детали и необходимо решить ряд вопросов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576925968.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576904565.html
Кто б сомневался,ради этого и весь цирк.
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россия
германия
киев
украина
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, мид украины, германия, киев, украина, в мире

Глава МИД Украины считает, что Навальный попросит политубежище в Германии

12:53 08.09.2020 (обновлено: 13:02 08.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что российский блогер Алексей Навальный попросит Германию предоставить ему политическое убежище, но если он обратится к Киеву, такое заявление будет рассмотрено.
"Я думаю, гораздо вероятнее они (команда Навального – ред.) попросят убежище в Германии… Будем рассматривать (если обратятся к Украине – ред.). Мне пока трудно представить такую ситуацию, но каждое заявление мы будем рассматривать", - заявил Кулеба в интервью агентству УНН, опубликованном во вторник, отвечая на вопрос, какой будет реакция Украины на возможное обращение Навального о политическом убежище.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:29
В Бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в минувшую пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что по ситуации с Навальным со стороны Германии нет единого источника получения информации, и ФРГ не предоставляла ни данные по запросу ГП РФ, ни экспертные заключения по обращениям медиков. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что Германия может передать России запрашиваемую информацию по делу Навального, но это многоступенчатый процесс, в котором появляются новые детали и необходимо решить ряд вопросов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 23:11
Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
9870114
Обсудить 7
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйМИД УкраиныГерманияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кто б сомневался,ради этого и весь цирк.
8 сентября, 13:05
Илья JlordИлья Jlord
1220000
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