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https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576925968.html
В Бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении Навального
В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ (InstPharmToxBw) отказались предоставлять какие-либо данные, обосновывающие выводы экспертов об... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:29
2020-09-08T12:29
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ (InstPharmToxBw) отказались предоставлять какие-либо данные, обосновывающие выводы экспертов об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Телеканал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a> направил запрос в институт, лаборатория которого якобы нашла в организме блогера яд "Новичок".В ответ на обращение в учреждении заявили, что лаборатории действительно удалось доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах Навального, причем доказательства "неоспоримы".В то же время в ответе говорится, что не представляется возможным предоставить какие-либо "дополнительные сведения о примененных методах и процедурах или какие-то другие детали" — "по соображениям секретности".Кроме того, в организации отказали в проведении съемок в InstPharmToxBw, а также в записи интервью с кем-либо из его сотрудников.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, следовавшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Российские врачи по результатам обследования диагностировали у Навального нарушение обмена веществ, ставшее причиной резкого снижения уровня сахара в крови. Что именно стало причиной этого — не ясно, но каких-либо токсинов в крови и моче Навального сибирские специалисты не нашли.Вскоре после этого Навального перевезли в ФРГ и госпитализировали в берлинскую клинику Charite. На прошлой неделе правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявило, что россиянина отравили субстанцией, которая принадлежит к группе боевых веществ "Новичок".Москва отправила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.В России органы прокуратуры и МВД начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В российском посольстве в Берлине заявляли, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> направил поданное сторонниками Навального заявление о том, что на него якобы покушались, для проверки в Западно-сибирское управление на транспорте.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным ведутся, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие откроют и де-юре. Накануне в клинике Charite сообщили, что врачи вывели Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ.Отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители.В медучреждении добавили, что "потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления" оценивать еще слишком рано.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/navalnyy-1576921180.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576904565.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html
А что может представить немчура, если они ничего не нашли и найти не могли, если конечно подделали результаты анализов. А так просто ещё одно голословное высказывание так называемых "специалистов". Теперь конечно все данные будут засекречены и об них никто и никогда не узнает. "Страшная тайна" и ни как иначе. Противно читать......
29
У меня есть информация о вашем *Мальчике*,на я вам её не скажу!! :)
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12
москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия

В Бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении Навального

12:29 08.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ (InstPharmToxBw) отказались предоставлять какие-либо данные, обосновывающие выводы экспертов об отравлении Алексея Навального.
Телеканал RT направил запрос в институт, лаборатория которого якобы нашла в организме блогера яд "Новичок".
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:43
В Германии отреагировали на сообщения о выходе Навального из комы
В ответ на обращение в учреждении заявили, что лаборатории действительно удалось доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах Навального, причем доказательства "неоспоримы".
В то же время в ответе говорится, что не представляется возможным предоставить какие-либо "дополнительные сведения о примененных методах и процедурах или какие-то другие детали" — "по соображениям секретности".
"Поэтому в данном конкретном случае я вынужден надеяться на ваше понимание того, что ни интервью с сотрудниками Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, ни записи визуального материала изнутри института невозможны", – отмечается в тексте письма.
Кроме того, в организации отказали в проведении съемок в InstPharmToxBw, а также в записи интервью с кем-либо из его сотрудников.
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7 сентября, 23:11
Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее

Госпитализация Навального

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, следовавшем из Томска в Москву.
Российские врачи по результатам обследования диагностировали у Навального нарушение обмена веществ, ставшее причиной резкого снижения уровня сахара в крови. Что именно стало причиной этого — не ясно, но каких-либо токсинов в крови и моче Навального сибирские специалисты не нашли.
Вскоре после этого Навального перевезли в ФРГ и госпитализировали в берлинскую клинику Charite. На прошлой неделе правительство Германии заявило, что россиянина отравили субстанцией, которая принадлежит к группе боевых веществ "Новичок".
Москва отправила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 20:36Сказано в эфире
"Это не "Новичок"". Специалисты о выходе Навального из комыВрачи берлинской клиники Charité вывели Алексея Навального из медицинской комы. Что думают о состоянии пациента врач-реаниматолог и ученый, принимавший участие в разработке боевых отравляющих веществ ‒ в материале радио Sputnik.
В России органы прокуратуры и МВД начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В российском посольстве в Берлине заявляли, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа.
Ранее СК направил поданное сторонниками Навального заявление о том, что на него якобы покушались, для проверки в Западно-сибирское управление на транспорте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным ведутся, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие откроют и де-юре.
Накануне в клинике Charite сообщили, что врачи вывели Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ.
Отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители.
В медучреждении добавили, что "потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления" оценивать еще слишком рано.
153600726
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
А что может представить немчура, если они ничего не нашли и найти не могли, если конечно подделали результаты анализов. А так просто ещё одно голословное высказывание так называемых "специалистов". Теперь конечно все данные будут засекречены и об них никто и никогда не узнает. "Страшная тайна" и ни как иначе. Противно читать......
8 сентября, 13:33
Igor SlivaIgor Sliva
2800100
У меня есть информация о вашем *Мальчике*,на я вам её не скажу!! :)
8 сентября, 13:29
Диванный ОраторДиванный Оратор
1650000
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