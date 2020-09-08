https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576925968.html

В Бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении Навального

В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ (InstPharmToxBw) отказались предоставлять какие-либо данные, обосновывающие выводы экспертов об... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:29

2020-09-08T12:29

2020-09-08T12:29

госпитализация алексея навального

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ (InstPharmToxBw) отказались предоставлять какие-либо данные, обосновывающие выводы экспертов об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Телеканал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a> направил запрос в институт, лаборатория которого якобы нашла в организме блогера яд "Новичок".В ответ на обращение в учреждении заявили, что лаборатории действительно удалось доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах Навального, причем доказательства "неоспоримы".В то же время в ответе говорится, что не представляется возможным предоставить какие-либо "дополнительные сведения о примененных методах и процедурах или какие-то другие детали" — "по соображениям секретности".Кроме того, в организации отказали в проведении съемок в InstPharmToxBw, а также в записи интервью с кем-либо из его сотрудников.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, следовавшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Российские врачи по результатам обследования диагностировали у Навального нарушение обмена веществ, ставшее причиной резкого снижения уровня сахара в крови. Что именно стало причиной этого — не ясно, но каких-либо токсинов в крови и моче Навального сибирские специалисты не нашли.Вскоре после этого Навального перевезли в ФРГ и госпитализировали в берлинскую клинику Charite. На прошлой неделе правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявило, что россиянина отравили субстанцией, которая принадлежит к группе боевых веществ "Новичок".Москва отправила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> официальный запрос по ситуации с Навальным.В России органы прокуратуры и МВД начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В российском посольстве в Берлине заявляли, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> направил поданное сторонниками Навального заявление о том, что на него якобы покушались, для проверки в Западно-сибирское управление на транспорте.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным ведутся, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие откроют и де-юре. Накануне в клинике Charite сообщили, что врачи вывели Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ.Отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители.В медучреждении добавили, что "потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления" оценивать еще слишком рано.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/navalnyy-1576921180.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576904565.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html

Igor Sliva А что может представить немчура, если они ничего не нашли и найти не могли, если конечно подделали результаты анализов. А так просто ещё одно голословное высказывание так называемых "специалистов". Теперь конечно все данные будут засекречены и об них никто и никогда не узнает. "Страшная тайна" и ни как иначе. Противно читать...... 29

Диванный Оратор У меня есть информация о вашем *Мальчике*,на я вам её не скажу!! :) 21

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москва

омск

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия