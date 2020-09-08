https://ria.ru/20200908/minsk-1576957465.html

Сторонники Лукашенко идут колонной на площадь Независимости в Минске

До сотни сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко направляются в составе колонны по проспекту Независимости в Минске, выкрикивая... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T20:07

2020-09-08T20:07

2020-09-08T20:07

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> До сотни сторонников действующего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> направляются в составе колонны по проспекту Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, выкрикивая лозунги в поддержку главы государства, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Колонна начала движение на площади Победы и направилась к площади Независимости, популярному месту проведения массовых акций как среди сторонников Лукашенко, так и его противников. По пути они скандируют лозунги в поддержку единства Белоруссии и политики ее верховного лидера, а также высказываются против возможности раскола в белорусском обществе.Вскоре после старта движения колонны к ней приблизился внедорожник, из которого громко доносилась песня со словами "Саня останется с нами, все будет ОК". Появившийся спустя несколько минут патруль ДТП оттеснил внедорожник к обочине и вынес водителю предупреждение, так как тот нарушал правила дорожного движения.Сотрудники правоохранительных органов никак не препятствуют проведению акции. Ее участники, в свою очередь, не нарушают общественный порядок, идут организованно и не выкрикивают каких-либо агрессивных лозунгов.Время от времени проезжающие мимо машины одобрительно сигналят, а некоторые пешеходы присоединяются к процессии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/minsk-1576956416.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576941847.html

Степан Краснов Маловато пешеходов.... 40

Ярослав Погодин Мал клоп да вонюч... )) 32

23

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире