https://ria.ru/20200908/minsk-1576957465.html
Сторонники Лукашенко идут колонной на площадь Независимости в Минске
До сотни сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко направляются в составе колонны по проспекту Независимости в Минске, выкрикивая... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T20:07
2020-09-08T20:07
2020-09-08T20:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> До сотни сторонников действующего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> направляются в составе колонны по проспекту Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, выкрикивая лозунги в поддержку главы государства, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Колонна начала движение на площади Победы и направилась к площади Независимости, популярному месту проведения массовых акций как среди сторонников Лукашенко, так и его противников. По пути они скандируют лозунги в поддержку единства Белоруссии и политики ее верховного лидера, а также высказываются против возможности раскола в белорусском обществе.Вскоре после старта движения колонны к ней приблизился внедорожник, из которого громко доносилась песня со словами "Саня останется с нами, все будет ОК". Появившийся спустя несколько минут патруль ДТП оттеснил внедорожник к обочине и вынес водителю предупреждение, так как тот нарушал правила дорожного движения.Сотрудники правоохранительных органов никак не препятствуют проведению акции. Ее участники, в свою очередь, не нарушают общественный порядок, идут организованно и не выкрикивают каких-либо агрессивных лозунгов.Время от времени проезжающие мимо машины одобрительно сигналят, а некоторые пешеходы присоединяются к процессии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200908/minsk-1576956416.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576941847.html
Степан Краснов
Маловато пешеходов....
40
Ярослав Погодин
Мал клоп да вонюч... ))
32
23
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 8 сен - РИА Новости.
До сотни сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко
направляются в составе колонны по проспекту Независимости в Минске
, выкрикивая лозунги в поддержку главы государства, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Колонна начала движение на площади Победы и направилась к площади Независимости, популярному месту проведения массовых акций как среди сторонников Лукашенко, так и его противников. По пути они скандируют лозунги в поддержку единства Белоруссии и политики ее верховного лидера, а также высказываются против возможности раскола в белорусском обществе.
Вскоре после старта движения колонны к ней приблизился внедорожник, из которого громко доносилась песня со словами "Саня останется с нами, все будет ОК". Появившийся спустя несколько минут патруль ДТП оттеснил внедорожник к обочине и вынес водителю предупреждение, так как тот нарушал правила дорожного движения.
Сотрудники правоохранительных органов никак не препятствуют проведению акции. Ее участники, в свою очередь, не нарушают общественный порядок, идут организованно и не выкрикивают каких-либо агрессивных лозунгов.
Время от времени проезжающие мимо машины одобрительно сигналят, а некоторые пешеходы присоединяются к процессии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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