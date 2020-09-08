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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/minsk-1576957465.html
Сторонники Лукашенко идут колонной на площадь Независимости в Минске
До сотни сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко направляются в составе колонны по проспекту Независимости в Минске, выкрикивая... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T20:07
2020-09-08T20:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> До сотни сторонников действующего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> направляются в составе колонны по проспекту Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, выкрикивая лозунги в поддержку главы государства, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Колонна начала движение на площади Победы и направилась к площади Независимости, популярному месту проведения массовых акций как среди сторонников Лукашенко, так и его противников. По пути они скандируют лозунги в поддержку единства Белоруссии и политики ее верховного лидера, а также высказываются против возможности раскола в белорусском обществе.Вскоре после старта движения колонны к ней приблизился внедорожник, из которого громко доносилась песня со словами "Саня останется с нами, все будет ОК". Появившийся спустя несколько минут патруль ДТП оттеснил внедорожник к обочине и вынес водителю предупреждение, так как тот нарушал правила дорожного движения.Сотрудники правоохранительных органов никак не препятствуют проведению акции. Ее участники, в свою очередь, не нарушают общественный порядок, идут организованно и не выкрикивают каких-либо агрессивных лозунгов.Время от времени проезжающие мимо машины одобрительно сигналят, а некоторые пешеходы присоединяются к процессии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/minsk-1576956416.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576941847.html
Маловато пешеходов....
40
Мал клоп да вонюч... ))
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23
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Сторонники Лукашенко идут колонной на площадь Независимости в Минске

20:07 08.09.2020
5513
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. До сотни сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко направляются в составе колонны по проспекту Независимости в Минске, выкрикивая лозунги в поддержку главы государства, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Колонна начала движение на площади Победы и направилась к площади Независимости, популярному месту проведения массовых акций как среди сторонников Лукашенко, так и его противников. По пути они скандируют лозунги в поддержку единства Белоруссии и политики ее верховного лидера, а также высказываются против возможности раскола в белорусском обществе.
Вскоре после старта движения колонны к ней приблизился внедорожник, из которого громко доносилась песня со словами "Саня останется с нами, все будет ОК". Появившийся спустя несколько минут патруль ДТП оттеснил внедорожник к обочине и вынес водителю предупреждение, так как тот нарушал правила дорожного движения.
Сотрудники правоохранительных органов никак не препятствуют проведению акции. Ее участники, в свою очередь, не нарушают общественный порядок, идут организованно и не выкрикивают каких-либо агрессивных лозунгов.
ОМОН скрутил и посадил девушек в машину во время акции в поддержку Колесниковой в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 19:37Протесты в Белоруссии
В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой
Время от времени проезжающие мимо машины одобрительно сигналят, а некоторые пешеходы присоединяются к процессии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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1971200335
Обсудить 23
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Маловато пешеходов....
8 сентября, 20:21
Степан КрасновСтепан Краснов
11010028
Мал клоп да вонюч... ))
8 сентября, 21:18
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1951007
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