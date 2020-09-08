https://ria.ru/20200908/minsk-1576930830.html
В Минске задержали подростка, писавшего протестные лозунги на асфальте
Сотрудники минской милиции задержали 12-летнего подростка, который писал краской протестные надписи на асфальте, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:24
2020-09-08T13:24
2020-09-08T14:11
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники минской милиции задержали 12-летнего подростка, который писал краской протестные надписи на асфальте, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>.Шестого сентября в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> прошли массовые протестные акции. Самая многочисленная из них состоялась на проспекте Победителей на подступах к резиденции президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>."Парня доставили в Центральное РУВД. Он пояснил, что планировал принять участие в марше со своим отцом, которого ожидал в торговом центре. Однако у последнего изменились планы и на встречу с сыном он не приехал. Поэтому, увидев толпу, мальчик самостоятельно присоединился к протестующим. А когда нашел баллончик с краской, по примеру некоторых взрослых стал писать на асфальте слова, смысл которых ему не совсем понятен", - говорится в сообщении белорусского МВД, опубликованном в его <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Ведомство рассказало, что подросток был передан матери, при этом никакого протокола на несовершеннолетнего задержанного составлено не было. То же самое касается и возможной постановки подростка на учет."Такого понятия давно уже не существует. На современном этапе с подростками, которые в этом нуждаются, проводится индивидуально-профилактическая работа. Решение об этом принимается комиссией по делам несовершеннолетних", - сообщило МВД.Телефон подростка, как информировали в МВД, отправлен на экспертизу. Предварительно изучение его содержимого свидетельствует о том, что молодой человек и ранее посещал несанкционированные массовые акции. Правоохранители намерены предложить подростку альтернативные и более безопасные варианты проведения досуга, в том числе культурные и спортивные мероприятия, добавили в МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576836917.html
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576914823.html
Сергей Смирнов
Да кого они лечат, "нашёл баллончик с краской", как же. Типичные майданные расклады, натаскивают детей на всю эту "революционную деятельность", выпускают их в толпу, а в сторонке стоит съёмочная группа и снимает в надежде что всё это спровоцирует ответные действия ментов. Потом все соцсети неделю будут писать про "зверства режима", пока новую провокацию не соорудят. Что печально, западные борцы расизмом, гомофобией, сексизмом, и т.д. и т.п. почему-то в упор не замечают что прозападная "оппозиция" в своих акциях сознательно подставляет детей. С чего бы это?
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4
минск
белоруссия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 8 сен - РИА Новости.
Сотрудники минской милиции задержали 12-летнего подростка, который писал краской протестные надписи на асфальте, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии
.
Шестого сентября в Минске
и других городах Белоруссии
прошли массовые протестные акции. Самая многочисленная из них состоялась на проспекте Победителей на подступах к резиденции президента республики Александра Лукашенко
.
"Парня доставили в Центральное РУВД. Он пояснил, что планировал принять участие в марше со своим отцом, которого ожидал в торговом центре. Однако у последнего изменились планы и на встречу с сыном он не приехал. Поэтому, увидев толпу, мальчик самостоятельно присоединился к протестующим. А когда нашел баллончик с краской, по примеру некоторых взрослых стал писать на асфальте слова, смысл которых ему не совсем понятен", - говорится в сообщении белорусского МВД, опубликованном в его Telegram-канале
.
Ведомство рассказало, что подросток был передан матери, при этом никакого протокола на несовершеннолетнего задержанного составлено не было. То же самое касается и возможной постановки подростка на учет.
"Такого понятия давно уже не существует. На современном этапе с подростками, которые в этом нуждаются, проводится индивидуально-профилактическая работа. Решение об этом принимается комиссией по делам несовершеннолетних", - сообщило МВД.
Телефон подростка, как информировали в МВД, отправлен на экспертизу. Предварительно изучение его содержимого свидетельствует о том, что молодой человек и ранее посещал несанкционированные массовые акции. Правоохранители намерены предложить подростку альтернативные и более безопасные варианты проведения досуга, в том числе культурные и спортивные мероприятия, добавили в МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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