https://ria.ru/20200908/minsk-1576930028.html

Минск не против участие совета Европы в обсуждении реформ в стране

Минск в принципе приветствует участие комитета министров Совета Европы, Венецианской комиссии в экспертном обсуждении законодательных реформ в стране, сообщил в РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:13

2020-09-08T13:13

2020-09-08T14:11

протесты в белоруссии

александр лукашенко

литва

минск

белоруссия

европа

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> в принципе приветствует участие комитета министров Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, Венецианской комиссии в экспертном обсуждении законодательных реформ в стране, сообщил в ходе выступление в рамках политкома <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> представитель <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, глава комиссии по международным делам парламента республики Андрей Савиных."Мы хотим провести широкий инклюзивный диалог с участием всем легитимных общественных объединений, который приведет к внедрению системных изменений в нашу конституцию. В рамках этой работы хотим обеспечить либерализацию политической системы, изменения, как, кстати, сегодня здесь звучало, избирательного законодательства, изменения закона о массовых мероприятиях , перераспределения объемов полномочий президента и парламента, с существенным укреплением полномочий парламента и очень серьезным повышением роли политической партии", - сказал он в ходе выступления, транслируемого на сайте ПАСЕ.По его словам "завершиться этот процесс должен через референдум общенациональный по принятию новой конституции"."В этом процессе мы не исключаем, а в принципе можем даже и приветствовать участие комитета министров Совета Европы, Венецианской комиссии, комитета местных и региональных властей Совета Европы в экспертном обсуждении проводимых в нашей стране законодательных реформ", - указал онБелоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/pase-1576928776.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, литва, минск, белоруссия, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире