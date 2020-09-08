https://ria.ru/20200908/minsk-1576930028.html
Минск не против участие совета Европы в обсуждении реформ в стране
Минск в принципе приветствует участие комитета министров Совета Европы, Венецианской комиссии в экспертном обсуждении законодательных реформ в стране, сообщил в РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:13
2020-09-08T13:13
2020-09-08T14:11
протесты в белоруссии
александр лукашенко
литва
минск
белоруссия
европа
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> в принципе приветствует участие комитета министров Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, Венецианской комиссии в экспертном обсуждении законодательных реформ в стране, сообщил в ходе выступление в рамках политкома <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> представитель <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, глава комиссии по международным делам парламента республики Андрей Савиных."Мы хотим провести широкий инклюзивный диалог с участием всем легитимных общественных объединений, который приведет к внедрению системных изменений в нашу конституцию. В рамках этой работы хотим обеспечить либерализацию политической системы, изменения, как, кстати, сегодня здесь звучало, избирательного законодательства, изменения закона о массовых мероприятиях , перераспределения объемов полномочий президента и парламента, с существенным укреплением полномочий парламента и очень серьезным повышением роли политической партии", - сказал он в ходе выступления, транслируемого на сайте ПАСЕ.По его словам "завершиться этот процесс должен через референдум общенациональный по принятию новой конституции"."В этом процессе мы не исключаем, а в принципе можем даже и приветствовать участие комитета министров Совета Европы, Венецианской комиссии, комитета местных и региональных властей Совета Европы в экспертном обсуждении проводимых в нашей стране законодательных реформ", - указал онБелоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200908/pase-1576928776.html
https://ria.ru/20200908/pase-1576924066.html
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литва
минск
белоруссия
европа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, литва, минск, белоруссия, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минск
в принципе приветствует участие комитета министров Совета Европы
, Венецианской комиссии в экспертном обсуждении законодательных реформ в стране, сообщил в ходе выступление в рамках политкома ПАСЕ
представитель Белоруссии
, глава комиссии по международным делам парламента республики Андрей Савиных.
"Мы хотим провести широкий инклюзивный диалог с участием всем легитимных общественных объединений, который приведет к внедрению системных изменений в нашу конституцию. В рамках этой работы хотим обеспечить либерализацию политической системы, изменения, как, кстати, сегодня здесь звучало, избирательного законодательства, изменения закона о массовых мероприятиях , перераспределения объемов полномочий президента и парламента, с существенным укреплением полномочий парламента и очень серьезным повышением роли политической партии", - сказал он в ходе выступления, транслируемого на сайте ПАСЕ.
По его словам "завершиться этот процесс должен через референдум общенациональный по принятию новой конституции".
"В этом процессе мы не исключаем, а в принципе можем даже и приветствовать участие комитета министров Совета Европы, Венецианской комиссии, комитета местных и региональных властей Совета Европы в экспертном обсуждении проводимых в нашей стране законодательных реформ", - указал он
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву
.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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