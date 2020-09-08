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Мурашко рассказал, как стать министром здравоохранения
Чтобы стать министром здравоохранения РФ, необходимо постоянно учиться, узнавать новое и меняться, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:55
2020-09-08T15:55
михаил мурашко
общество
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Чтобы стать министром здравоохранения РФ, необходимо постоянно учиться, узнавать новое и меняться, заявил глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Главный лайфхак для меня – это двигаться по ступеням... Движение, пройдя все ступени медицинской иерархии. Всегда нужно учиться и доказывать себе, в первую очередь, узнавать что-то новое, меняться", - сказал Мурашко в ходе молодежного форума "Сделано в Арктике", отвечая на вопрос участника, какой лайфхак нужно использовать, чтобы стать министром здравоохранения РФ.
https://ria.ru/20200908/putin-1576936613.html
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михаил мурашко, общество

Мурашко рассказал, как стать министром здравоохранения

15:55 08.09.2020
1827
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 8 сен – РИА Новости. Чтобы стать министром здравоохранения РФ, необходимо постоянно учиться, узнавать новое и меняться, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Главный лайфхак для меня – это двигаться по ступеням... Движение, пройдя все ступени медицинской иерархии. Всегда нужно учиться и доказывать себе, в первую очередь, узнавать что-то новое, меняться", - сказал Мурашко в ходе молодежного форума "Сделано в Арктике", отвечая на вопрос участника, какой лайфхак нужно использовать, чтобы стать министром здравоохранения РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:27
Путин заявил, что грамотные управленцы нужны везде и всегда
4620014
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