https://ria.ru/20200908/ministr-1576943043.html

Мурашко рассказал, как стать министром здравоохранения

Чтобы стать министром здравоохранения РФ, необходимо постоянно учиться, узнавать новое и меняться, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:55

2020-09-08T15:55

2020-09-08T15:55

михаил мурашко

общество

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Чтобы стать министром здравоохранения РФ, необходимо постоянно учиться, узнавать новое и меняться, заявил глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Главный лайфхак для меня – это двигаться по ступеням... Движение, пройдя все ступени медицинской иерархии. Всегда нужно учиться и доказывать себе, в первую очередь, узнавать что-то новое, меняться", - сказал Мурашко в ходе молодежного форума "Сделано в Арктике", отвечая на вопрос участника, какой лайфхак нужно использовать, чтобы стать министром здравоохранения РФ.

https://ria.ru/20200908/putin-1576936613.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, общество