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https://ria.ru/20200908/merkel-1576940482.html
Меркель: ситуация с Навальным не является внутригерманским делом
Ситуация вокруг Алексея Навального не является внутри германским делом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в германском... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:17
2020-09-08T15:57
христианско-социальный союз
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
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<strong>БЕРЛИН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Ситуация вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не является внутри германским делом, заявила канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> на закрытом заседании фракции ХДС/<a href="http://ria.ru/organization_KHristiansko_socialnyjj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ХСС</a> в германском бундестаге.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/merkel-1576942621.html
вот именно - это вообще к Германии не относится - не стоит и лезть
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москва
омск
берлин (город)
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христианско-социальный союз, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, в мире

Меркель: ситуация с Навальным не является внутригерманским делом

15:17 08.09.2020 (обновлено: 15:57 08.09.2020)
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© REUTERS / Michael KappelerАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© REUTERS / Michael Kappeler
Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг Алексея Навального не является внутри германским делом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Обсудить 8
Христианско-социальный союзСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйАнгела МеркельВ мире
Популярные комментарии
вот именно - это вообще к Германии не относится - не стоит и лезть
8 сентября, 15:20
О Ольга Занкова
1400000
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