https://ria.ru/20200908/medvedi-1576886209.html

На Камчатке в заповеднике заметили редкую многодетную семью медведей

На берегу Кроноцкого залива фотоловушка зафиксировала многодетную медвежью семью: самку с четырьмя медвежатами-лончаками, которым пошел второй год жизни,... РИА Новости, 08.09.2020

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2020-09-08T01:11

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>На берегу Кроноцкого залива фотоловушка зафиксировала многодетную медвежью семью: самку с четырьмя медвежатами-лончаками, которым пошел второй год жизни, <a href="https://www.instagram.com/p/CE1Vgu8nWQY/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба Кроноцкого заповедника.По словам экспертов, это редкость для Кроноцкого заповедника. В отличие от побережья Курильского озера в Южно-Камчатском федеральном заказнике, где благодаря обилию нерки ежегодно отмечаются такие крупные выводки, в заповеднике их регистрируют примерно раз в 10 лет."Лососи (в основном горбуша и кета) в этом году заходят на нерест позже, чем последние несколько лет, и медведей в устьях рек практически нет, — уточняет сотрудник службы охраны Кроноцкого заповедника Анна Елисеева. — Если в прошлом году на расстоянии в 30 километров по маршруту от кордона "Кроноки" до Кроноцкого лимана мы насчитывали более 40 хищников, то в этом сезоне на том же маршруте увидели только четырех".

https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, медведи, туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край