https://ria.ru/20200908/medvedi-1576886209.html
На Камчатке в заповеднике заметили редкую многодетную семью медведей
На берегу Кроноцкого залива фотоловушка зафиксировала многодетную медвежью семью: самку с четырьмя медвежатами-лончаками, которым пошел второй год жизни,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T01:11
2020-09-08T01:11
2020-09-08T01:11
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>На берегу Кроноцкого залива фотоловушка зафиксировала многодетную медвежью семью: самку с четырьмя медвежатами-лончаками, которым пошел второй год жизни, <a href="https://www.instagram.com/p/CE1Vgu8nWQY/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба Кроноцкого заповедника.По словам экспертов, это редкость для Кроноцкого заповедника. В отличие от побережья Курильского озера в Южно-Камчатском федеральном заказнике, где благодаря обилию нерки ежегодно отмечаются такие крупные выводки, в заповеднике их регистрируют примерно раз в 10 лет."Лососи (в основном горбуша и кета) в этом году заходят на нерест позже, чем последние несколько лет, и медведей в устьях рек практически нет, — уточняет сотрудник службы охраны Кроноцкого заповедника Анна Елисеева. — Если в прошлом году на расстоянии в 30 километров по маршруту от кордона "Кроноки" до Кроноцкого лимана мы насчитывали более 40 хищников, то в этом сезоне на том же маршруте увидели только четырех".
https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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