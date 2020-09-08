https://ria.ru/20200908/kurs-1576936747.html
Официальный курс евро на среду вырос на 26 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки - до 75,9645... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:29
2020-09-08T14:29
2020-09-08T14:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576894352_0:53:1221:739_1400x0_80_0_0_e4abb3fd511e5dcdd5ba3ef75eda7391.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки - до 75,9645 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 32,24 копейки, составив 82,1621 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576894352_17:0:1092:806_1400x0_80_0_0_9213a32c82279d47038342b58409bd5e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика