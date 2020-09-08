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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200908/kurs-1576936747.html
Официальный курс евро на среду вырос на 26 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки - до 75,9645... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:29
2020-09-08T14:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки - до 75,9645 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 32,24 копейки, составив 82,1621 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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РИА Новости
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Новости
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 26 копеек

14:29 08.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки - до 75,9645 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 32,24 копейки, составив 82,1621 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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