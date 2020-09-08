https://ria.ru/20200908/kurs-1576936747.html

Официальный курс евро на среду вырос на 26 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки - до 75,9645... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:29

2020-09-08T14:29

2020-09-08T14:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки - до 75,9645 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 32,24 копейки, составив 82,1621 рубля.

https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика