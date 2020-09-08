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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576950496.html
Премьер Чехии посоветовал ВОЗ "молчать" с рекомендациями по COVID-19
Чешский премьер Андрей Бабиш посоветовал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) воздержаться от рекомендаций по коронавирусу, поскольку в свое время она и... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:47
2020-09-08T17:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
андрей бабиш
здоровье - общество
воз
чехия
в мире
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<strong>ПРАГА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Чешский премьер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Babish/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бабиш</a> посоветовал Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) воздержаться от рекомендаций по коронавирусу, поскольку в свое время она и масками не советовала пользоваться, и о пандемии узнала позже всех.Ранее на этой неделе чешское отделение ВОЗ обратило внимание на значительный рост количества заболеваний коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> в последнее время и в связи с этим высказало ряд рекомендаций."Это та самая ВОЗ, которая не рекомендовала маски, и вообще не знала, что (наступила) пандемия. Я считаю, что она должна молчать", - написал Бабиш во вторник в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/AndrejBabis/status/1303274727008538624" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Глава чешского минздрава Адам Войтех поддержал премьера, заявив, что критика ВОЗ направлена не по адресу и что власти республики вполне справляются с ситуацией.За последние сутки в Чехии было зарегистрировано 563 новых больных COVID-19, что меньше показателей минувшей недели. На данный момент в стране больны 8424 человека, из которых 214 находятся в больницах, в том числе 54 - в тяжелом состоянии.Всего с начала пандемии коронавирусом в Чехии переболели 28 716 человек, выздоровели 19 855, скончались 437 человек.
https://ria.ru/20200907/pandemiya-1576896255.html
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коронавирус covid-19, андрей бабиш, здоровье - общество, воз, чехия, в мире

Премьер Чехии посоветовал ВОЗ "молчать" с рекомендациями по COVID-19

17:47 08.09.2020
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© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 8 сен – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш посоветовал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) воздержаться от рекомендаций по коронавирусу, поскольку в свое время она и масками не советовала пользоваться, и о пандемии узнала позже всех.
Ранее на этой неделе чешское отделение ВОЗ обратило внимание на значительный рост количества заболеваний коронавирусом в Чехии в последнее время и в связи с этим высказало ряд рекомендаций.
"Это та самая ВОЗ, которая не рекомендовала маски, и вообще не знала, что (наступила) пандемия. Я считаю, что она должна молчать", - написал Бабиш во вторник в своем аккаунте в Twitter.
Глава чешского минздрава Адам Войтех поддержал премьера, заявив, что критика ВОЗ направлена не по адресу и что власти республики вполне справляются с ситуацией.
За последние сутки в Чехии было зарегистрировано 563 новых больных COVID-19, что меньше показателей минувшей недели. На данный момент в стране больны 8424 человека, из которых 214 находятся в больницах, в том числе 54 - в тяжелом состоянии.
Всего с начала пандемии коронавирусом в Чехии переболели 28 716 человек, выздоровели 19 855, скончались 437 человек.
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7 сентября, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не является последней
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей БабишЗдоровье - ОбществоВОЗЧехияВ мире
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