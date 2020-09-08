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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576945215.html
Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии
Конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:27
2020-09-08T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, выступая на Московском финансовом форуме во вторник."Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись", - сказал Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество

Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии

16:27 08.09.2020 (обновлено: 16:38 08.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
"Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
16551216
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
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