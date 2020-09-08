https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576945215.html

Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии

Конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:27

2020-09-08T16:27

2020-09-08T16:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, выступая на Московском финансовом форуме во вторник."Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись", - сказал Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество