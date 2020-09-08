https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576945215.html
Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии
Конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:27
2020-09-08T16:27
2020-09-08T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, выступая на Московском финансовом форуме во вторник."Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись", - сказал Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество